Силовики поймали беглого волгоградского бизнесмена по делу об афере с деньгами нацпроекта

Борьба с коррупцией 06.07.2021 12:56
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06.07.2021 12:56
Волгоградский бизнесмен Михаил Калонкин, который 17 марта текущего года был объявлен в международный розыск, задержан силовиками. Как сообщил ИА "Высота 102" источник в правоохранительных органах, Калонкина этапируют в Волгоград для проведения следственных действий. В УФСБ России по Волгоградской области, где расследуется уголовное дело о хищении бюджетных денег в ходе ликвидации мусорных свалок в Среднеахтубинском районе, данную информацию не комментируют. Напомним, что Калонкин ранее был заочно арестован именно в рамках расследования указанного уголовного дела.
Как ранее сообщало информагентство, Центральный суд Волгограда 18 марта текущего года вынес санкцию на арест бизнесмена Михаила Калонкина, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия Калонкин, вступив в преступный сговор с иными лицами, совершил хищение денежных средств бюджета Волгоградской области на сумму 76,7 миллиона рублей, предназначавшихся для оплаты работ в рамках государственного контракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории Среднеахтубинского района Волгоградской области.
17 марта 2021 года Калонкин был объявлен в международный розыск, а 18 марта в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам РФ в случае его экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации.
Напомним, по данному уголовному делу арестованы заказчик работ - директор ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства" Михаил Ситников, и подрядчик – директор ООО "ГринЛайт" Александр Фирсов. В апреле текущего года под стражу был взят бывший председатель облкомприроды Виталий Сазонов.
Следствие считает, что в августе 2018 года ГКУ ВО "Дирекция водохозяйственного строительства", которую возглавляет Ситников, заключило государственный контракт с ООО "ГринЛайт" на выполнение работ по ликвидации 18 свалок, расположенных в том числе в Волго-Ахтубинской пойме. Сумма контракта составила почти 270 млн рублей. Ранее сообщалось со ссылкой на следствие, что Ситников и Фирсов, руководствуясь корыстными побуждениями, преднамеренно ввели в заблуждение руководство комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области относительно полного исполнения указанного контракта. При этом часть отходов подрядчик закопал на тех же свалках и прилегающих к ним территориях, засыпав всё чистым грунтом. Согласно условиям госзаказа, подрядчик был обязан вывести отходы на полигоны ТБО.
Однако ГКУ ВО "ДВС" произвело необоснованную оплату ООО "ГринЛайт" на сумму 76,7 млн рублей, хотя эти деньги не были отработаны. Следствие полагает, что эту сумму фигуранты дела присвоили.
Работы по рекультивации свалок, отметим, проводились в рамках нацпроекта "Экология".
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