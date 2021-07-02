Здравоохранение

На Гремячинском ГОКе новый рекорд: привились более 74% работников

Здравоохранение 02.07.2021 12:16 Новости компаний
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02.07.2021 12:16 Новости компаний


На Гремячинском горно-обогатительном комбинате, строительство которого завершает «ЕвроХим-ВолгаКалий» в Котельниковском районе Волгоградской области, достигнуты параметры коллективного иммунитета. Как сообщает ИА «Высота 102», по данным на конец июня вакцинацию прошли 74% сотрудников «ЕвроХим-ВолгаКалия», и прививочная кампания продолжается.
Такому впечатляющему результату предшествовала серьезная работа по пропаганде вакцинации, проведенная оперативным штабом компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко.
Оперативный штаб в «ЕвроХиме» был создан в первые дни эпидемии коронавируса. Важной частью деятельности штаба стали онлайн-совещания с руководителями предприятий и местных властей в регионах присутствия. Таким образом, компания всегда была в курсе ситуации на местах и могла максимально быстро оказывать помощь.
Так, по решению оперативного штаба добровольцы «ЕвроХим-ВолгаКалия» передали медикам Котельниковской и Октябрьской больниц четыре транша средств защиты – а это тысячи единиц спецодежды, дезинфицирующих средств, другого инвентаря и снаряжения для борьбы с инфекцией.  
Кроме того, на Гремячинском ГОКе прошла масштабная агитационная кампания.  Специально для этих целей на «ЕвроХим-ВолгаКалии» и других предприятиях компании «ЕвроХим» состоялась организованная оперативным штабом онлайн-встреча с главным разработчиком вакцины «Спутник V» - заместителем директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения РФ Денисом Логуновым. Во время телемоста ученый подробно рассказал о механизме действия вакцины, ответил на вопросы сотрудников.
Итогом упорной работы по пропаганде стало большой процент вакцинировавшихся сотрудников. В числе лидеров по вакцинации кроме «ЕвроХим-ВолгаКалия» вошли «ЕвроХим-БМУ» в г. Белореченск (Краснодарский край) и «ЕвроХим-Северо-Запад» в г. Кингисепп Ленинградской области. На этих предприятиях число вакцинированных превышает 60% от численности всего коллектива. 
Прививочная кампания на предприятиях «ЕвроХима» продолжается. Компания провела еще одну встречу с разработчиком вакцины  Заместитель директора по научной работе Центра им. Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов сообщил сотрудникам последние данные о вакцинации и новых штаммах коронавируса.


  

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