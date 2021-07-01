В Волжском мужчину изрезали на улице из-за гаджета





Полицейские задержали матерого рецидивиста по подозрению в разбойном нападении с ножом на прохожего в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, 26-летнего пострадавшего доставили в больницу с множественными колото-резаными ранениями шеи, груди и брюшной полости. О травмах криминального характера медики сообщили в полицию.

Нападение было совершено еще шесть дней назад - вечером 24 июня. Волжанин, выпив немного, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и потребовал сотовый телефон. Получив отказ, злоумышленник вытащил из кармана канцелярский нож и нанес несколько ударов, а потом забрал телефон и скрылся. Пострадавший не оказал сопротивления, так как совершенно не ожидал нападения. Лежащего на земле раненого мужчину увидел проезжавший мимо водитель такси, который и вызвал бригаду скорой помощи.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 36-летнего подозреваемого. Четырежды судимый житель Волжского сознался в содеянном и пояснил, что напал на мужчину под воздействием алкоголя. Нож он после выбросил, а похищенный телефон потерял.

За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.



