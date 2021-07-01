В Волжском мужчину изрезали на улице из-за гаджета

Расследования 01.07.2021 12:36
0
01.07.2021 12:36
Полицейские задержали матерого рецидивиста по подозрению в разбойном нападении с ножом на прохожего в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, 26-летнего пострадавшего доставили в больницу с множественными колото-резаными ранениями шеи, груди и брюшной полости. О травмах криминального характера медики сообщили в полицию.
Нападение было совершено еще шесть дней назад - вечером 24 июня. Волжанин, выпив немного, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и потребовал сотовый телефон. Получив отказ, злоумышленник вытащил из кармана канцелярский нож и нанес несколько ударов, а потом забрал телефон и скрылся. Пострадавший не оказал сопротивления, так как совершенно не ожидал нападения. Лежащего на земле раненого мужчину увидел проезжавший мимо водитель такси, который и вызвал бригаду скорой помощи.
В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали 36-летнего подозреваемого. Четырежды судимый житель Волжского сознался в содеянном и пояснил, что напал на мужчину под воздействием алкоголя. Нож он после выбросил, а похищенный телефон потерял.
За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Реклама
Пожизненно и на особый режим: суд в Волгоградской области вынесет приговор за изнасилование и убийство ребенка30.06.2021 11:54
Расследования 30.06.2021 11:54
Душил, резал и снимал: жителя Волгоградской области осудили за зверское убийство своей собаки29.06.2021 17:23
Расследования 29.06.2021 17:23
Водителя самосвала осудили за смертельный наезд на инвалида в Волгограде29.06.2021 16:48
Расследования 29.06.2021 16:48
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детей28.06.2021 16:19
Расследования 28.06.2021 16:19
Роспотребнадзор проводит проверку после многотысячного концерта «Руки вверх» на «Волгоград Арене»26.06.2021 09:27
Расследования 26.06.2021 09:27
В Волгоградской области сын-убийца закопал мать в огороде25.06.2021 17:28
Расследования 25.06.2021 17:28
Трио браконьеров осудили за вылов 232 кг рыбы в Волгоградской области25.06.2021 14:27
Расследования 25.06.2021 14:27
Тело 17-летней девушки нашли в озере в Волгоградской области23.06.2021 22:02
Расследования 23.06.2021 22:02
Приглянулись часики: разбойника под Волгоградом вычислили по GPS23.06.2021 15:33
Расследования 23.06.2021 15:33
«Внучок» из новосибирской колонии выманил полмиллиона у 27 жителей Волгоградской области23.06.2021 14:21
Расследования 23.06.2021 14:21
В Волгограде ищут свидетелей нападения на мужчину и женщину (ВИДЕО)23.06.2021 12:56
Расследования 23.06.2021 12:56
Обвиняемую в смертельном обгоне жительницу Москвы взяли под арест в Волгограде22.06.2021 17:43
Расследования 22.06.2021 17:43
"Кошмарили из Дагестана": коллекторы заплатят крупный штраф за унижение должника из Волгоградской области22.06.2021 13:04
Расследования 22.06.2021 13:04
В Волгограде осудили молодых супругов за обман государства на миллион22.06.2021 11:28
Расследования 22.06.2021 11:28
Московские следователи возбудили уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда под Волгоградом22.06.2021 09:42
Расследования 22.06.2021 09:42
Реклама