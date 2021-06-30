Экономика 30.06.2021 08:59
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30.06.2021 08:59
Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич комментирует факторы, влияющие на российскую валюту, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Российский рубль продолжил укрепление к доллару на прошлой неделе после краткосрочной фиксации прибыли и отскока по окончанию встречи президентов России и США в Женеве. Он вырос к доллару на 1,2% на фоне укрепления индекса валют развивающихся рынков всего на 0,2%. Не последнюю роль в этом играет спрос нерезидентов на ОФЗ – по итогам мая их вложения в бумаги составили 37 млрд рублей после трех месяцев непрерывных продаж на сумму 319 млрд рублей. Мы наблюдаем постепенное формирование бокового тренда около уровня сопротивления в 72 рубля за доллар.
Впрочем, высокие цены на сырьевые товары являются хорошей основой для стабильности российской валюты, а приток средств нерезидентов на фоне высоких ставок может «протолкнуть» ее в диапазон 71-72 рубля, который наблюдали в середине июня. Стоимость нефти протестировала цену в $76 за барр., вернувшись к уровню октября 2018 г. Рост цен произошел на фоне значительного восстановления спроса на нефтепродукты в США и Европе, а также остановки переговоров с Ираном по ядерной сделке при продолжающемся падении запасов в США.
Коррекция цен на нефть может произойти при серьезном ухудшении эпидемиологической обстановки в мире, которое окончательно исключить нельзя из-за распространения штаммов коронавируса «дельта» и «дельта-плюс». Мир входит в очередную волну заболеваемости новым штаммом коронавируса. Рост заболеваемости наблюдается уже во многих странах, включая Россию. Пример Великобритании и Израиля показывает, что вакцинирование не останавливает вспышку, но уменьшают долю госпитализаций и фатальных случаев. Впрочем, этот процесс пока не оказывает существенного влияния на сырьевые и валютные рынки.
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