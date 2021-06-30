Экономика

Банк «Открытие»: приток средств нерезидентов может спровоцировать укрепление рубля

Экономика 30.06.2021 08:59
0
30.06.2021 08:59


Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» Максим Петроневич комментирует факторы, влияющие на российскую валюту, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
Российский рубль продолжил укрепление к доллару на прошлой неделе после краткосрочной фиксации прибыли и отскока по окончанию встречи президентов России и США в Женеве. Он вырос к доллару на 1,2% на фоне укрепления индекса валют развивающихся рынков всего на 0,2%. Не последнюю роль в этом играет спрос нерезидентов на ОФЗ – по итогам мая их вложения в бумаги составили 37 млрд рублей после трех месяцев непрерывных продаж на сумму 319 млрд рублей. Мы наблюдаем постепенное формирование бокового тренда около уровня сопротивления в 72 рубля за доллар.
Впрочем, высокие цены на сырьевые товары являются хорошей основой для стабильности российской валюты, а приток средств нерезидентов на фоне высоких ставок может «протолкнуть» ее в диапазон 71-72 рубля, который наблюдали в середине июня. Стоимость нефти протестировала цену в $76 за барр., вернувшись к уровню октября 2018 г. Рост цен произошел на фоне значительного восстановления спроса на нефтепродукты в США и Европе, а также остановки переговоров с Ираном по ядерной сделке при продолжающемся падении запасов в США.
Коррекция цен на нефть может произойти при серьезном ухудшении эпидемиологической обстановки в мире, которое окончательно исключить нельзя из-за распространения штаммов коронавируса «дельта» и «дельта-плюс». Мир входит в очередную волну заболеваемости новым штаммом коронавируса. Рост заболеваемости наблюдается уже во многих странах, включая Россию. Пример Великобритании и Израиля показывает, что вакцинирование не останавливает вспышку, но уменьшают долю госпитализаций и фатальных случаев. Впрочем, этот процесс пока не оказывает существенного влияния на сырьевые и валютные рынки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Экономика
29.06.2021 19:37
Экономика 29.06.2021 19:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.06.2021 16:43
Экономика 29.06.2021 16:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 16:27
Экономика 29.06.2021 16:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 16:17
Экономика 29.06.2021 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 13:32
Экономика 29.06.2021 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 13:25
Экономика 29.06.2021 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.06.2021 12:12
Экономика 29.06.2021 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 19:40
Экономика 28.06.2021 19:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 16:42
Экономика 28.06.2021 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 15:24
Экономика 28.06.2021 15:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 13:20
Экономика 28.06.2021 13:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.06.2021 13:19
Экономика 28.06.2021 13:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:22
Экономика 25.06.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.06.2021 17:19
Экономика 25.06.2021 17:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.06.2021 16:24
Экономика 25.06.2021 16:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:12
Плавать нельзя: на юге Волгограда подготовили место отдыха у водыСмотреть фотографии
09:11
Авиаполк из Волгоградской области отразил условный ракетно-авиационный ударСмотреть фотографии
08:25
На трассе Волгоград-Москва перевернулась «ГАЗель» с мигрантами: 13 пострадавшихСмотреть фотографииCмотреть видео
19:37
«Призрак» волгоградского тракторного завода выставили на торги за 422 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:58
В Волгограде появится коммерческий автомобиль с широким использованием цифровых сервисовСмотреть фотографии
17:55
Вернули 200 миллионов: в Волгограде инвестору отказали в покупке скандального «Диаманта»Смотреть фотографии
17:23
Душил, резал и снимал: жителя Волгоградской области осудили за зверское убийство своей собакиСмотреть фотографии
16:48
Водителя самосвала осудили за смертельный наезд на инвалида в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:41
Районная больница в Волгоградской области снова станет ковидным госпиталемСмотреть фотографии
15:19
Волгоградский облздрав: коронавирус «помолодел» и стал агрессивнее (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:02
Выпускнику в Волгоградской области не выдали аттестат из-за долга за обедыСмотреть фотографии
14:06
В Волгоградской области ждут новых поставок вакцины "КовиВак"Смотреть фотографии
13:57
Власти назвали вероятную причину массовой гибели рыбы в реке Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Своя сломалась: под Волгоградом саратовчанин угнал легковушку по пути домойСмотреть фотографии
13:11
Судебным приставам разрешили снести "Сосновый бор" в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:34
Массовая гибель рыбы и лебедят в реке Волгоградской области взволновала жителей: жуткие кадрыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:02
В новой школе «Долина знаний» в Волгограде обуглилась крышаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:12
В Волгоградской области долгожительница погибла под колесами автоСмотреть фотографии
09:17
Ушел из жизни бывший главный фтизиатр Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
Измученным авариями жителям города Волгоградской области дали «кирпичную» водуСмотреть фотографии
08:44
Скончалась бывший главврач детской поликлиники в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:27
Волгоградцев предупредили о "маскировке" коронавируса под насморкСмотреть фотографии
19:41
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентомСмотреть фотографии
17:55
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавирусаСмотреть фотографии
17:30
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображениюСмотреть фотографииCмотреть видео
17:24
Строил коттедж на пенсии клиентов: осужден экс-директор психинтерната в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:55
В станице, где венчался Михаил Шолохов, появился скоростной мобильный интернетСмотреть фотографии
16:55
Ехали на море: семья из Саратовской области разбилась в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:35
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчикиСмотреть фотографии
16:19
Сотрудники школьной столовой в Волгоградской области воровали еду у детейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 