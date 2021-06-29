Вернули 200 миллионов: в Волгограде инвестору отказали в покупке скандального «Диаманта»

Общество 29.06.2021 17:55
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29.06.2021 17:55
Конкурсный управляющий ООО «УСП» Сергей Мучаев затормозил продажу новому инвестору выставленного на торги ТЦ «Диамант Зацарицынский». Как сообщает ИА «Высота 102», проходящей процедуру банкротства компании покупатель перечислил более 200 миллионов рублей, однако ему вернули средства без объяснения причин.
ТЦ «Диамант», некогда аффилированный семье беглого экс-депутата Олега Михеева, находится в залоге у «АМТ Банка» и был выставлен на торги феврале 2020 года. Начальная цена лота составляла свыше 800 миллионов рублей, за полтора года она снизилась в четыре раза. Несколько торговый центр мог уйти с молотка, но по неизвестным причинам сделки не состоялись. В торговый центр с собственной котельной, трансформаторной подстанцией и парковкой хотел вложиться и волгоградский промышленник Олег Савченко. Он прошел все стадии конкурса, первым перечислил на счет компании более 200 тысяч рублей, но деньги вернулись обратно. Но, по словам бизнесмена, отмена конкурса после расчета за аукционный лот запрещена.
«Возможно, имеет место коррупционная составляющая, управляющий может действовать в собственных или чьих-то интересах. А ведь там задействованы интересы вкладчиков банка, и это налоги в бюджет. Непонятно, почему отдельно взятый человек тормозит решение проблемы. Наконец-то есть покупатель, инвестор, но, такое ощущение, что здесь тянется криминальный шлейф Михеева. Я перечислил средства, уже заплатил 13% подоходного налога. Был также готов вложить деньги в ремонт, реконструкцию, сохранить и создать рабочие места, дать новую жизнь объекту», — прокомментировал Олег Савченко.
Волгоградский бизнесмен намерен написать заявление в правоохранительные и надзорные органы по факту отказа в проведении конкурсной сделки.
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