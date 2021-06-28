



Не допустить вспышки заболеваемости коронавирусом призвал сегодня подчиненных губернатор Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, на оперативном совещании Андрей Бочаров поставил ряд задач, которые должны быть выполнены по снижению риска "завозного" распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.

"Наша задача сделать максимально все, чтобы не допустить взрывного роста распространения коронавирусной инфекции, подготовиться к различным вариантам развития событий, а при возможном осложнении ситуации — быть в готовности и действовать согласно обстановке", - заявил Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области, контролируемая, но может осложняться. Небольшой рост заболеваемости COVID-19 отмечается в регионе на протяжении уже второй недели. Основной фактор возможного обострения - завоз инфекции из неблагополучных в эпидемиологическом плане регионов.

В этой связи губернатор поручил усилить обеспечить контроль за состоянием здоровья приезжающих (возвращающихся) на территорию Волгоградской области людей. Отдельное внимание, по его словам, необходимо обратить на проведение контрольных мероприятий в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах, в муниципальных образованиях.

На сегодняшний день в Волгограде развернуты порядка 500 дополнительных коек в городских больницах №№ 1, 3, 16, 22. Еще 500 будут готовы до конца недели. В случае осложнения ситуации могут быть оперативно перепрофилированы 1000 дополнительных коек.

На оперативном совещании глава региона призвал строго выполнять действующие на территории региона требования главного санитарного врача и оперативного штаба по соблюдению масочного режима, входной термометрии, проведения дезинфекционных мероприятий. Рекомендовано продолжить вакцинацию жителей Волгоградской области в соответствии с разработанным графиком.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, бюджетным учреждениям и работодателям рекомендовано продолжить работу по переводу максимально возможного числа сотрудников на удаленный режим.

К нарушителям санитарно-эпидемиологических требований будут применяться все меры административного воздействия, вплоть до временного ограничения деятельности предприятий и организаций, было подчеркнуто на совещании.



