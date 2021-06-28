Общество 28.06.2021 11:52
0
28.06.2021 11:52
Не допустить вспышки заболеваемости коронавирусом призвал сегодня подчиненных губернатор Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, на оперативном совещании Андрей Бочаров поставил ряд задач, которые должны быть выполнены по снижению риска "завозного" распространения новых штаммов коронавирусной инфекции.
"Наша задача сделать максимально все, чтобы не допустить взрывного роста распространения коронавирусной инфекции, подготовиться к различным вариантам развития событий, а при возможном осложнении ситуации — быть в готовности и действовать согласно обстановке", - заявил Андрей Бочаров. Глава региона отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Волгоградской области, контролируемая, но может осложняться. Небольшой рост заболеваемости COVID-19 отмечается в регионе на протяжении уже второй недели. Основной фактор возможного обострения - завоз инфекции из неблагополучных в эпидемиологическом плане регионов.
В этой связи губернатор поручил усилить обеспечить контроль за состоянием здоровья приезжающих (возвращающихся) на территорию Волгоградской области людей. Отдельное внимание, по его словам, необходимо обратить на проведение контрольных мероприятий в аэропорту, на железнодорожном и автовокзалах, в муниципальных образованиях.
На сегодняшний день в Волгограде развернуты порядка 500 дополнительных коек в городских больницах №№ 1, 3, 16, 22. Еще 500 будут готовы до конца недели. В случае осложнения ситуации могут быть оперативно перепрофилированы 1000 дополнительных коек.
На оперативном совещании глава региона призвал строго выполнять действующие на территории региона требования главного санитарного врача и оперативного штаба по соблюдению масочного режима, входной термометрии, проведения дезинфекционных мероприятий. Рекомендовано продолжить вакцинацию жителей Волгоградской области в соответствии с разработанным графиком.
Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, бюджетным учреждениям и работодателям рекомендовано продолжить работу по переводу максимально возможного числа сотрудников на удаленный режим.
К нарушителям санитарно-эпидемиологических требований будут применяться все меры административного воздействия, вплоть до временного ограничения деятельности предприятий и организаций, было подчеркнуто на совещании.
Реклама
«За Волгой для нас земли нет»: многодетные семьи под Волгоградом готовятся к прямой линии с президентом28.06.2021 19:41
Общество 28.06.2021 19:41
Хутор в Волгоградской области залили хлоркой после вспышки коронавируса28.06.2021 17:55
Общество 28.06.2021 17:55
Порядок вместо свалки: пустырь за Мамаевым курганом в Волгограде готовят к преображению28.06.2021 17:30
Общество 28.06.2021 17:30
На площади для митингов в Волгограде "посадят" одуванчики28.06.2021 16:35
Общество 28.06.2021 16:35
Из-за жары в Волгоградской области продлили запрет на посещение лесов28.06.2021 16:14
Общество 28.06.2021 16:14
В Волгоградской области количество жертв COVID-19 превысило 1,5 тысячи человек28.06.2021 12:32
Общество 28.06.2021 12:32
Напои жаждущих: волгоградка просит горожан спасти животных от смерти28.06.2021 10:46
Общество 28.06.2021 10:46
В Волжском День молодежи отметили у воды пенными вечеринками28.06.2021 08:31
Общество 28.06.2021 08:31
Владельца неприметного памятника истории в центре Волгограда обязали раскошелиться27.06.2021 18:24
Общество 27.06.2021 18:24
В День молодежи в Волгоградской области отменены концерты из-за коронавируса27.06.2021 13:31
Общество 27.06.2021 13:31
Жители Волгограда могут потратить в среднем 28 тысяч рублей на летний отдых27.06.2021 12:46
Общество 27.06.2021 12:46
Город в Волгоградской области снова остался без воды27.06.2021 11:08
Общество 27.06.2021 11:08
Африканская жара и суховеи испытывают на прочность жителей Волгоградской области27.06.2021 09:45
Общество 27.06.2021 09:45
Трезвое воскресенье: волгоградская молодежь отмечает свой праздник27.06.2021 09:17
Общество 27.06.2021 09:17
«Купался последний раз, когда был дождь»: хроника обезвоженных городов и поселков Волгоградской области26.06.2021 18:53
Общество 26.06.2021 18:53
Реклама