Общество 27.06.2021 17:48
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27.06.2021 17:48
Запас вакцин от коронавируса в прививочных пунктах в торговых центрах Волгограда иссяк из-за резкого наплыва желающих привиться. Как сообщили ИА «Высота 102» горожане, сегодня в различных ТЦ осталось всего несколько десятков доз первого компонента прививки.
В торговом центре «Парк Хаус» гражданам, ожидающим в очереди, объявили, что в наличии только 20 уколов «Спутника V». Еще меньше оказалось у медиков в ТРК «Европа Сити Молл» – всего пять доз первого компонента при обширном запасе второго укола вакцины. Пожелавших привиться заверили, что завтра утром в пункт доставят новую партию.
Информацию о регулярном пополнении запасов в прививочных пунктах подтвердили и областном комитете здравоохранения. «В ближайшие дни ожидается очередная партия. После поступления вакцины на склад, она сразу же передается в прививочные центры, включая субботу и воскресенье», – пояснили в ведомстве. Туда, где доз совсем не осталось, их везут в первую очередь, отметили в облздраве.
Ажиотаж в прививочных пунктах при торговых центрах Волгограда начался в пятницу: съемочная группа «Высоты 102» застала очереди по 20-25 человек в четырех ТЦ города. Многим пришлось провести не меньше часа в ожидании укола. По данным властей, рекорд по количеству привившихся за сутки жители Волгоградской области поставили уже 24 июня – вакцину в регионе получили более 11 тысяч человек. Это в два раза превысило среднесуточный показатель июня.
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