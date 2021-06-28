Реконструкция Центральной набережной в Волгограде пошла не по плану

Главное 28.06.2021 09:31
0
28.06.2021 09:31
Заказчик реконструкции Центральной набережной в Волгограде предъявил финансовые претензии подрядчику – АО «Стройтрансгаз». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, МКУ «Служба единого заказчика и застройщика администрации Волгограда» потребовало от компании более 11 миллионов рублей за просрочку исполнения контракта. Изначально планировалось закончить реконструкцию Центральной набережной в конце декабря прошлого года. Однако до сих пор работы по обустройству Центральной набережной не закончены. Просрочка составила более 150 дней. В КСП Волгограда при составлении отчета об исполнении бюджета Волгограда за 2020 год также обратили внимание на этот факт. Аудиторы подчеркнули, что не исполнены расходы на реконструкцию Центральной набережной в размере около 300 миллионов рублей из-за недостатков проектно-сметной документации, в связи с чем потребовалась ее корректировка.
В администрации Волгограда подтвердили факт предъявления финансовых претензий подрядчику и уточнили, что срок окончания выполнения контракта определен 1 декабря 2021 года. Также графиком исполнения контракта были установлены промежуточные сроки выполнения работ, которые и нарушила подрядная организация, уточнили в администрации. В частности, здесь заявили об отклонении от производственных графиков по строительству инженерных коммуникаций, реконструкции центральной лестницы и причала №15. МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» неоднократно направляло в адрес АО уведомления с требованием исправить ситуацию и ускорить темпы работ, однако последующие проверки показывали, что отставание не устранено, уточнили в мэрии.
Здесь также заявили, что взыскание штрафа не освобождает подрядную организацию от обязанности выполнения всех предусмотренных муниципальным контрактом мероприятий, пояснили в мэрии. Муниципалитет потребовал от АО «Стройтрансгаз» в двухнедельный срок увеличить количество специалистов на объекте и нарастить темпы производства работ.
Однако после заявления администрации Волгограда последовала реакция АО "Стройтрансгаз". В официальном пресс-релизе компании сообщалось, что на сегодняшний день требование об уплате штрафных санкций вследствие нарушений сроков реализации реконструкции Центральной набережной Волгограда, направленное МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда в адрес АО «Стройтрансгаз», отозвано.
"В ходе реализации контракта заказчиком-застройщиком вносились изменения в ранее переданную проектную документацию. На основании откорректированной проектной документации сторонами было заключено дополнительное соглашение к контракту, согласно которому в условия контракта был включен ряд дополнительных работ и проектных решений. В связи с этим сроки выполнения работ, в том числе промежуточных этапов, сместились, и сейчас календарный график производства работ находится на этапе корректировки", - утверждают в компании. "АО «Стройтрансгаз» исполняет свои обязательства, исходя из согласованной заказчиком даты окончания реализации проекта 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении компании.
Напомним, контракт на обустройство объекта был заключен с компанией «Стройтрансгаз», которая построила в Волгограде стадион к ЧМ-2018, в октябре 2018 года. Стоимость работ была определена в размере 1 миллиарда 165 миллиона рублей. Обустройство Центральной набережной подразумевает строительство амфитеатра, эстакады, перехода. Также должны быть выполнены работы по реконструкции причала №15, возведены фонтаны, объекты ливневой канализации, электроснабжения.
Реклама
Хмурые волгоградцы оккупировали торговые центры ради прививки от COVID-1925.06.2021 19:39
Главное 25.06.2021 19:39
В Волгоградской области введена обязательная вакцинация чиновников24.06.2021 13:16
Главное 24.06.2021 13:16
В Волгоградской области приступают к строительству трассы через Волго-Ахтубинскую пойму23.06.2021 15:20
Главное 23.06.2021 15:20
Мутации - фантастика?: волгоградский облздрав высказался о вакцинации (ВИДЕО)22.06.2021 17:03
Главное 22.06.2021 17:03
В Роспотребнадзоре рассекретили причины вспышки коронавируса в хуторе Волгоградской области21.06.2021 18:27
Главное 21.06.2021 18:27
Ситуация обостряется: в Волгоградской области задумались об ускорении темпов вакцинации21.06.2021 12:05
Главное 21.06.2021 12:05
«Работать некому»: волгоградцев предупредили о высоких ценах на овощи нового урожая20.06.2021 13:46
Главное 20.06.2021 13:46
Андрей Бочаров возглавил список «ЕР» по Волгоградской области на выборах в Госдуму19.06.2021 18:14
Главное 19.06.2021 18:14
В Волгограде упрямому ТСЖ выдали китайское предупреждение из-за «домика Карлсона»19.06.2021 09:59
Главное 19.06.2021 09:59
«Шлагбаумов у нас нет»: в хуторе Волгоградской области произошла вспышка коронавируса17.06.2021 19:07
Главное 17.06.2021 19:07
В Волгограде цены на бензин бьют рекорды17.06.2021 17:55
Главное 17.06.2021 17:55
Долги дачников перед СНТ выставили на торги в Волгоградской области16.06.2021 17:39
Главное 16.06.2021 17:39
При ликвидации свалки в Волгоградской области нашли нарушений на миллион16.06.2021 12:03
Главное 16.06.2021 12:03
Референдума не будет?: облизбирком забраковал часть собранных подписей за волгоградское время15.06.2021 12:32
Главное 15.06.2021 12:32
«Боялись не довезти»: 92-летняя волгоградка заболела коронавирусом после второй дозы «Спутника»14.06.2021 11:53
Главное 14.06.2021 11:53
Реклама