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Реконструкция Центральной набережной в Волгограде пошла не по плану

Главное 28.06.2021 09:31
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28.06.2021 09:31


Заказчик реконструкции Центральной набережной в Волгограде предъявил финансовые претензии подрядчику – АО «Стройтрансгаз». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, МКУ «Служба единого заказчика и застройщика администрации Волгограда» потребовало от компании более 11 миллионов рублей за просрочку исполнения контракта. Изначально планировалось  закончить реконструкцию Центральной набережной в конце декабря прошлого года. Однако до сих пор работы по обустройству Центральной набережной не закончены. Просрочка составила более 150 дней. В КСП Волгограда при составлении отчета об исполнении бюджета Волгограда за 2020 год также обратили внимание на этот факт. Аудиторы подчеркнули, что не исполнены расходы на реконструкцию Центральной набережной в размере около 300 миллионов рублей из-за недостатков проектно-сметной документации, в связи с чем потребовалась ее корректировка. 
В администрации Волгограда подтвердили факт предъявления финансовых претензий подрядчику и уточнили, что срок окончания  выполнения контракта  определен 1 декабря 2021 года. Также графиком исполнения контракта были установлены промежуточные сроки выполнения работ, которые и нарушила подрядная организация, уточнили в администрации. В частности, здесь заявили  об отклонении от производственных графиков по строительству инженерных коммуникаций, реконструкции центральной лестницы и причала №15. МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» неоднократно направляло в адрес АО уведомления с требованием исправить ситуацию и ускорить темпы работ, однако последующие проверки показывали, что отставание не устранено, уточнили в мэрии.
Здесь также заявили, что взыскание штрафа не освобождает подрядную организацию от обязанности выполнения всех предусмотренных муниципальным контрактом мероприятий, пояснили в мэрии. Муниципалитет потребовал от АО «Стройтрансгаз» в двухнедельный срок увеличить количество специалистов на объекте и нарастить темпы производства работ.
Однако после заявления администрации Волгограда последовала реакция АО "Стройтрансгаз". В официальном пресс-релизе компании сообщалось, что на сегодняшний день требование об уплате штрафных санкций вследствие нарушений сроков реализации реконструкции Центральной набережной Волгограда, направленное МКУ Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда в адрес АО «Стройтрансгаз», отозвано.
"В ходе реализации контракта заказчиком-застройщиком вносились изменения в ранее переданную проектную документацию. На основании откорректированной проектной документации сторонами было заключено дополнительное соглашение к контракту, согласно которому в условия контракта был включен ряд дополнительных работ и проектных решений. В связи с этим сроки выполнения работ, в том числе промежуточных этапов, сместились, и сейчас календарный график производства работ находится на этапе корректировки", - утверждают в компании. "АО «Стройтрансгаз» исполняет свои обязательства, исходя из согласованной заказчиком даты окончания реализации проекта 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении компании.
Напомним, контракт на обустройство объекта был заключен с компанией «Стройтрансгаз», которая построила в Волгограде стадион к ЧМ-2018, в октябре 2018 года. Стоимость работ была определена в размере 1 миллиарда 165 миллиона рублей. Обустройство Центральной набережной подразумевает строительство амфитеатра, эстакады, перехода. Также должны быть выполнены работы по реконструкции причала №15, возведены фонтаны, объекты ливневой канализации, электроснабжения.   

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