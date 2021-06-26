Нашествие гусениц ожидают в 10 районах Волгоградской области

Экология 26.06.2021 11:29
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26.06.2021 11:29
Жаркая погода, установившаяся на территории Волгоградской области, увеличила интенсивность лёта бабочек лугового мотылька – многоядного вредителя. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Волгоградской области.
В ходе мониторинга лёт бабочек выявлен в 10-ти районах. Отмечается, что погодные условия данного периода удовлетворительны для развития вредителя. Массовое отрождение гусениц лугового мотылька прогнозировалось в начале третьей декады июня.
Справка. Гусеницы лугового мотылька в зависимости от их возраста имеют водянисто-зеленую или серо-зеленую окраску с продольной темной полоской на спине и несколькими боковыми полосами. Растут гусеницы быстро, отличаются большой подвижностью и могут совершать миграции на большие расстояния. Питаются на культурных и дикорастущих растениях из 35 семейств. Из культурных растений луговой мотылек сильнее всего повреждает свеклу, подсолнечник, зернобобовые культуры, многолетние бобовые травы, кукурузу, овощные и бахчевые культуры, а из дикорастущих - лебеду, марь, щирицу, вьюнок, полынь.
Фото: ФГБУ «Россельхозцентр»
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