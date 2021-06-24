Дышите глубже: в волгоградских маршрутках усилят масочный режим

Общество 24.06.2021 14:44
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24.06.2021 14:44
На заседании регионального оперштаба озвучили и другие решения, принятые в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперштаб, в частности, главам муниципалитетов поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима, а также уделить внимание прибывающим в регион из субъектов со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой. К таким гражданам придут домой, чтобы провести с ними разъяснительную работу. Комитет транспорта и дорожного хозяйства получил распоряжение обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением масочного режима и других санитарно-эпидемиологических требований в общественном транспорте, особое внимание при этом уделив сети маршрутных такси. Комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области должен обеспечить трехмесячный запас продуктов в розничной торговой сети региона.
Власти ко всему прочему должны разработать и дополнительные меры стимулирования в ходе проведения массовой вакцинации жителей от коронавируса, в том числе и корпоративного стимулирования прививочной кампании, а также - корпоративного тестирования сотрудников на наличие инфекции.
Ранее, напомним, сообщалось о поручении губернатора обеспечить 100-процентную вакцинацию работников органов исполнительной власти, а также работников подведомственных им организаций, за исключением лиц, имеющих противопоказания или антитела. Такие же рекомендации выданы и территориальным управлениям федеральных органов власти и органам местного самоуправления. На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно развернуть еще 1000 коек в ковидных госпиталях. К нарушителям мер антиковидной безопасности, в частности, юридическим лицам разрешено применять жесткие меры наказания, вплоть до временного закрытия предприятий и организаций. Также ограничено проведение массовых мероприятий.
Напомним, в регионе в последние дни увеличилось количество случаев заболевания коронавирусом. Сегодня, в частности, в Волгоградской области зафиксировано 112 заболевших - это больше, чем накануне. Сообщается также еще о семи скончавшихся от COVID-19. Всего в регионе уже 1478 человек умерли от коронавируса.
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