Капуста в Волгоградской области рекордно подорожала





Цены на овощи в Волгоградской области вновь подскочили. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, по итогам прошедшей недели больше всего подорожала капуста – рост составил почти 14% (25,09 руб. за кг). Вновь выросли цены на морковь – более, чем на 5% (54,05 руб. за кг), картофель – на 4,4% (44,18 руб. за кг). Также незначительно подорожали макароны, вермишель и крупы – пшено, рис, гречка.

При этом в магазинах областного центра трудно найти овощи по ценам, которые выдает Волгоградстат. Морковь в супермаркетах и на рынках можно приобрести от 100 до 120 рублей за кг., если еще повезет найти этот ставший настоящим «деликатесом» овощ. Картофель продается в среднем за 60 рублей за килограмм.



