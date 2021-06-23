



Масштабный рейд силовиков по выявлению нелегальных мигрантов прошел на сельхозугодиях в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники регионального УФСБ и полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии нагрянули в тепличный комплекс под Волгоградом.





Было проверено около 150 иностранных граждан, занятых на прополке и уборке сельхозпродукции. Для установления законности ведения трудовой деятельности в полицейские подразделения доставлены 60 иностранцев. Установлено, что 47 граждан осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. Все нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафа. Лицам, привлекшим иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.









Кроме этого, в результате проведенных проверочных мероприятий выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, незаконного заборы воды и использования грунтовых вод без разрешения, порчи земель и невыполнения обязанностей по ее рекультивации и улучшению, требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов.





Специалистами Россельхознадзора и Роспотребнадзора отобраны образцы почвы, высаженных в теплицах овощных культур для проведения экспертизы на предмет использования запрещенных пестицидов и химикатов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области