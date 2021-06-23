Происшествия 23.06.2021 13:24
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23.06.2021 13:24
Масштабный рейд силовиков по выявлению нелегальных мигрантов прошел на сельхозугодиях в Городищенском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники регионального УФСБ и полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделений Росгвардии нагрянули в тепличный комплекс под Волгоградом.
Было проверено около 150 иностранных граждан, занятых на прополке и уборке сельхозпродукции. Для установления законности ведения трудовой деятельности в полицейские подразделения доставлены 60 иностранцев. Установлено, что 47 граждан осуществляли трудовую деятельность без разрешительных документов. Все нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафа. Лицам, привлекшим иностранных граждан к нелегальной трудовой деятельности грозит административный штраф в размере до 800 тысяч рублей за каждого иностранного рабочего, привлеченного к трудовой деятельности с нарушением законодательства.
Кроме этого, в результате проведенных проверочных мероприятий выявлены нарушения правил охраны окружающей среды, незаконного заборы воды и использования грунтовых вод без разрешения, порчи земель и невыполнения обязанностей по ее рекультивации и улучшению, требований по охране недр и гидроминеральных ресурсов.
Специалистами Россельхознадзора и Роспотребнадзора отобраны образцы почвы, высаженных в теплицах овощных культур для проведения экспертизы на предмет использования запрещенных пестицидов и химикатов.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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