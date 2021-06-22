Углубленная диспансеризация для переболевших новой коронавирусной инфекцией граждан вводится с 1 июля
Здравоохранение 22.06.2021 12:04 Новости компаний
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22.06.2021 12:04 Новости компаний
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.2021 № 927 граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации вправе будут пройти углубленную диспансеризацию.
В программу обследований будут включены специальные мероприятия, направленные на углубленное обследование пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией CОVID-19.
Углубленная диспансеризация включает 2 этапа. Второй этап проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания.
Как сообщили ИА «Высота 102» в филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, информирование граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию будет осуществляться по телефону, в мессенджерах и почтовыми отправлениями.
Помимо изучения последствий перенесенной новой коронавирусной инфекции, профилактические мероприятия и диспансеризация направлены на раннее выявление и предупреждение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, иных хронических заболеваний и состояний.
По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления у пациента хронических неинфекционных заболеваний, пациент в установленном порядке ставится на диспансерное наблюдение, а при наличии показаний ему оказывается соответствующее лечение и медицинская реабилитация, предоставляются лекарственные препараты в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все осмотры, исследования и консультации оплачиваются по полису ОМС и бесплатны для пациентов.
Ваше здоровье – Ваш Капитал!
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