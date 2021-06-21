Расследования

Главу села в Волгоградской области осудят за безлимитные поездки на служебном автомобиле

Расследования 21.06.2021 14:57
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21.06.2021 14:57


Передано в суд уголовное дело 54-летнего главы одного из сельских поселений в Палласовском районе — он обвиняется в служебном подлоге. Как сообщила ИА «Высота 102» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Волгоградской области Снежана Тихонова, чиновник «погорел» на трудоустройстве директора местного дома культуры якобы в качестве водителя служебной машины.
По версии следствия, глава села в марте 2020 года нанял лжеводителя, чтобы пользоваться служебным автомобилем в свободное от работы время в личных целях. На протяжении года директор местного дома культуры подписывал путевые листы и сдавал их в бухгалтерию администрации, пока чиновник ездил по своим делам. Зарплату лжеводитель не получал: начисленные суммы бухгалтерия выплачивала разнорабочему, выполнявшему поручения по текущему обслуживанию здания администрации.
Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществляли сотрудники территориальных подразделений УФСБ России по Волгоградской области и областного ГУ МВД России.

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