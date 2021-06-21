Экология

Хозяина теплиц под Волгоградом оштрафовали за отравленную нитратами землю

Экология 21.06.2021 17:36
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21.06.2021 17:36


Штраф в размере 20 тысяч рублей наложен на собственника тепличного комплекса в Светлоярском районе за нарушение земельного законодательства. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в рамках рейдового осмотра на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 11,3 га, на котором располагается тепличный комплекс, были отобраны почвенные образцы для проведения лабораторных испытаний на определение засоления, остаточного количества пестицидов и нитрата азота. В результате лабораторных исследований ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" выявил превышение уровня предельно допустимой концентрации нитратного азота.
Кроме того, на участке выявлены очаги захламления полиэтиленовой пленкой и зарастание сорной травянистой растительностью на площади 6,1 га. Отмечается, что нарушитель земельного законодательства привлечен к ответственности по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. 
Фото из архива "Высоты 102"

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