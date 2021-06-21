Общество 21.06.2021 12:05
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21.06.2021 12:05
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил провести заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в ближайшее время и предложить меры по ускорению темпов вакцинации в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, он также поручил оперштабу представить предложения по усилению контроля за соблюдением антиковидных требований.
При подготовке мер по ускорению вакцинации глава региона поручил обратить особое внимание на пожилых людей, граждан с хроническими заболеваниям, работников сферы торговли, услуг, культуры, медицины, ЖКХ, общественного транспорта и такси, банковских служащих и чиновников. На оперативном совещании сегодня утром Андрей Бочаров отметил, что от коронавируса привились уже 356 тысяч человек, 66% которых — пожилые и люди с хроническими заболеваниями.
Губернатор подчеркнул, что количество ежедневно выявленных случаев заражения COVID-19 в Волгоградской области ниже, чем в среднем по России. Тем не менее, за последнюю неделю в регионе произошел незначительный прирост числа зараженных. «В ряде регионов Российской Федерации, с которыми Волгоградская область имеет тесные социально-экономические и культурные связи, такие как Москва, Санкт-Петербург и ряд других, отмечается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом преобладает индийский штамм коронавирусной инфекции – более агрессивный, с высокой поражающей способностью», — отметил губернатор Андрей Бочаров.
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