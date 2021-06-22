"Кошмарили из Дагестана": коллекторы заплатят крупный штраф за унижение должника из Волгоградской области





Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал законным решение арбитражного суда Волгоградской области, оштрафовавшем коллекторскую компанию из Ростова-на-Дону на 100 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, житель Волгоградской области взял кредит в размере около 24 тысяч рублей в фирме «Микрокредитная Компания Скорость Финанс», однако не смог его выплатить сразу. И тут ему на телефон стали поступать звонки с угрозами, нецензурщиной и выражениями, которые, как говорится в решение суда, «унижали его человеческое достоинство». Мужчина пожаловался на происходящее в УФСПП по Волгоградской области, где ведут реестр коллекторских агентств и контролируют их деятельность.

Выяснилось, что микрофинансовая организация заключила договор с коллекторской компанией «Приоритет», которая взяла на себя обязательства по возвращению долга за определенный процент с обозначенной суммы. Однако звонили должнику не с телефонов коллекторской компании. Было установлено, что телефоны, с которых волгоградец получал угрозы, были зарегистрированы в Дагестане на физических лиц. Коллекторы в суде пытались доказать, что не имеют отношения к данным звонкам. Впрочем, выяснилось, что те, кто "кошмарил" должника, имели полную информацию о размере задолженности и другие данные, которые были известны только коллекторам.

Теперь коллекторской компании придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.



