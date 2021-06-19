Расследования

Группу рыбаков осудили в Волгоградской области за промышленный улов в нерест

Расследования 19.06.2021 16:30
0
19.06.2021 16:30


Шесть человек в Волгоградской области признаны виновными в незаконной рыбалке в период нереста на моторной лодке с сетями, совершенной в составе организованной группы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, осужденным по ч. 3 ст. 256 УК РФ назначено от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Однако двое фигурантов уголовного дела и прокуратура обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Отметим, что прокурор требовал реального, а не условного наказания для браконьеров, которые еще в 2019 году наловили в нерест в акватории Цимлянского водохранилища 84 ящика рыбы. Адвокаты двоих осужденных настаивали на прекращении уголовного дела в отношении их подзащитных.
Судом установлено, что в составе организованной группы была индивидуальный предприниматель, владеющая рыбными магазинами, ее родственники, а также нанятые ею рыбаки. На лодках с моторами и надувных резиновых лодках рыбаки выходили на промысел, ставили лесковые сети, которые связывали между собой, чтобы увеличить их размер. Выловленную рыбу, в основном сазана, густеру, судака, карася, чехонь, плотву, карпа они фасовали. Улов хранили в холодильниках на территории базы отдыха, частью которой владеет предпринимательница.
Незаконную добычу рыбы пресекли сотрудники полиции, задержав рыбаков с поличным на берегу.
В качестве смягчающих обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Приговор признан справедливым и соразмерным содеянному. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Расследования
19.06.2021 09:59
Расследования 19.06.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2021 13:12
Расследования 18.06.2021 13:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.06.2021 12:46
Расследования 18.06.2021 12:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2021 16:07
Расследования 17.06.2021 16:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.06.2021 11:41
Расследования 17.06.2021 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 12:48
Расследования 16.06.2021 12:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 11:39
Расследования 16.06.2021 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.06.2021 09:40
Расследования 16.06.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 17:39
Расследования 15.06.2021 17:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 14:57
Расследования 15.06.2021 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 13:39
Расследования 15.06.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 10:58
Расследования 15.06.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.06.2021 10:17
Расследования 15.06.2021 10:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.06.2021 11:58
Расследования 13.06.2021 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.06.2021 19:24
Расследования 12.06.2021 19:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
«Никому нет дела»: 80-летний волгоградец взял шефство над мемориалом жертвам теракта 2013 годаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:14
Андрей Бочаров возглавил список «ЕР» по Волгоградской области на выборах в ГосдумуСмотреть фотографии
16:30
Группу рыбаков осудили в Волгоградской области за промышленный улов в нерестСмотреть фотографии
14:57
Коронавирус в Волгоградской области унес жизнь 30-летнего мужчиныСмотреть фотографии
14:45
Сгорела кожа: на волгоградском предприятии расследовали несчастный случай с рабочимСмотреть фотографии
13:25
Для охраны Кремля выбрали 15 призывников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Настоящее лето: экстремальная жара надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:33
Жители юга Волгограда «потеряли» Вечный огоньСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде упрямому ТСЖ выдали китайское предупреждение из-за «домика Карлсона»Смотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом на мосту погиб водитель легковушкиСмотреть фотографии
20:35
Перед выходными в Волжском стартовал купальный сезонСмотреть фотографии
19:40
Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»Смотреть фотографии
19:07
«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в безднуСмотреть фотографии
17:59
Волгоградские коммерсанты пожаловались прокурору на мусор и оплату госконтрактовСмотреть фотографии
16:30
«Сидела на подоконнике»: в Волгоградской области девушку остановили от рокового прыжкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Волгоградцам открыли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрамСмотреть фотографии
15:33
Глава Роспотребнадзора допустила обязательную вакцинацию в других регионах по примеру МосквыСмотреть фотографии
14:36
Фекальная речка душит жителей поселка в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
«Росгосстрах»: консультационный продукт «Коронавирус Инфо» стал самым популярным на цифровой платформе «Мой_Сервис Мед»Смотреть фотографии
13:57
На юге Волгограда отключат водуСмотреть фотографии
13:23
Школьник упал с высоты на занятиях по скалолазанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 балловСмотреть фотографии
13:12
Волгоградские следователи раскрыли двойное убийство 18-летней давностиСмотреть фотографии
12:46
«Сложил в наволочку и закопал»: суд в Волгоградской области рассмотрит дело о краже 18 миллионов у хуторянинаСмотреть фотографии
12:17
Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»Смотреть фотографии
11:52
ТМК готовится к автоматизации работы экологов на базе цифровых технологийСмотреть фотографии
11:52
В ботаническом саду под Волгоградом расцвел ядовитый символ бессмертияСмотреть фотографии
11:43
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области поздравляет медицинских работниковСмотреть фотографии
11:43
В машине жителя Саратовской области волгоградские полицейские нашли черную икруСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
Региональный центр компетенций Волгоградской области был отмечен на федеральном форуме «Производительность 360»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 