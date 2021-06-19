Группу рыбаков осудили в Волгоградской области за промышленный улов в нерест





Шесть человек в Волгоградской области признаны виновными в незаконной рыбалке в период нереста на моторной лодке с сетями, совершенной в составе организованной группы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, осужденным по ч. 3 ст. 256 УК РФ назначено от 2 до 2,5 лет лишения свободы условно. Однако двое фигурантов уголовного дела и прокуратура обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменения. Отметим, что прокурор требовал реального, а не условного наказания для браконьеров, которые еще в 2019 году наловили в нерест в акватории Цимлянского водохранилища 84 ящика рыбы. Адвокаты двоих осужденных настаивали на прекращении уголовного дела в отношении их подзащитных.

Судом установлено, что в составе организованной группы была индивидуальный предприниматель, владеющая рыбными магазинами, ее родственники, а также нанятые ею рыбаки. На лодках с моторами и надувных резиновых лодках рыбаки выходили на промысел, ставили лесковые сети, которые связывали между собой, чтобы увеличить их размер. Выловленную рыбу, в основном сазана, густеру, судака, карася, чехонь, плотву, карпа они фасовали. Улов хранили в холодильниках на территории базы отдыха, частью которой владеет предпринимательница.

Незаконную добычу рыбы пресекли сотрудники полиции, задержав рыбаков с поличным на берегу.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Приговор признан справедливым и соразмерным содеянному.



