Происшествия 19.06.2021 14:45
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19.06.2021 14:45
Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора завершено расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего 2 мая 2021 года в цехе волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», расположенного в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, несчастный случай зафиксирован на реакторе производства технического углерода. При проведении газоопасных работ по замене сырьевой произошел выброс раскаленных частиц. Аппаратчик получил ожоги III степени тяжести. Такие травмы приводят почти к полному поражению всей толщи кожи.
В ведомстве установили, что причиной несчастного случая стало отсутствие разработанных на предприятии мер, обеспечивающих безопасность технологического процесса по замене сырьевых форсунок на действующем реакторе. Также работником, ответственным за безопасное проведение газоопасных работ, были нарушены инструкции по охране труда и по установки сырьевых форсунок.
По результатам расследования в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ. Теперь предприятию грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на три месяца.
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