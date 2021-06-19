Происшествия

Сгорела кожа: на волгоградском предприятии расследовали несчастный случай с рабочим

Происшествия 19.06.2021 14:45
0
19.06.2021 14:45


Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора  завершено расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего 2 мая 2021 года в цехе волгоградского филиала ООО «Омсктехуглерод», расположенного в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, несчастный случай зафиксирован  на реакторе производства технического углерода. При проведении газоопасных работ по замене сырьевой  произошел выброс раскаленных частиц. Аппаратчик получил ожоги III степени тяжести. Такие травмы приводят почти к полному поражению всей толщи кожи. 
В ведомстве установили, что причиной несчастного случая стало отсутствие разработанных на предприятии мер, обеспечивающих безопасность технологического процесса по замене сырьевых форсунок на действующем реакторе.  Также работником, ответственным за безопасное проведение газоопасных работ, были нарушены  инструкции по охране труда и по установки сырьевых форсунок.
По результатам расследования в отношении юридического лица возбуждено административное производство по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ. Теперь предприятию грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на три месяца. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Происшествия
19.06.2021 09:40
Происшествия 19.06.2021 09:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 16:30
Происшествия 18.06.2021 16:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 13:23
Происшествия 18.06.2021 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 11:43
Происшествия 18.06.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 10:28
Происшествия 18.06.2021 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.06.2021 10:25
Происшествия 18.06.2021 10:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2021 10:42
Происшествия 17.06.2021 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2021 10:39
Происшествия 17.06.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2021 10:12
Происшествия 17.06.2021 10:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.06.2021 09:28
Происшествия 17.06.2021 09:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2021 15:20
Происшествия 16.06.2021 15:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2021 15:11
Происшествия 16.06.2021 15:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.06.2021 09:34
Происшествия 16.06.2021 09:34
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2021 17:57
Происшествия 15.06.2021 17:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.06.2021 11:43
Происшествия 15.06.2021 11:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:57
Коронавирус в Волгоградской области унес жизнь 30-летнего мужчиныСмотреть фотографии
14:45
Сгорела кожа: на волгоградском предприятии расследовали несчастный случай с рабочимСмотреть фотографии
13:25
Для охраны Кремля выбрали 15 призывников из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
Настоящее лето: экстремальная жара надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:33
Жители юга Волгограда «потеряли» Вечный огоньСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде упрямому ТСЖ выдали китайское предупреждение из-за «домика Карлсона»Смотреть фотографии
09:40
Под Волгоградом на мосту погиб водитель легковушкиСмотреть фотографии
20:35
Перед выходными в Волжском стартовал купальный сезонСмотреть фотографии
19:40
Ректор ВолГУ Алла Калинина: «Мы прежде всего работаем для региона»Смотреть фотографии
19:07
«Это провал-2»: дом в центре Волгограда уходит в безднуСмотреть фотографии
17:59
Волгоградские коммерсанты пожаловались прокурору на мусор и оплату госконтрактовСмотреть фотографии
16:30
«Сидела на подоконнике»: в Волгоградской области девушку остановили от рокового прыжкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Волгоградцам открыли бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрамСмотреть фотографии
15:33
Глава Роспотребнадзора допустила обязательную вакцинацию в других регионах по примеру МосквыСмотреть фотографии
14:36
Фекальная речка душит жителей поселка в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
«Росгосстрах»: консультационный продукт «Коронавирус Инфо» стал самым популярным на цифровой платформе «Мой_Сервис Мед»Смотреть фотографии
13:57
На юге Волгограда отключат водуСмотреть фотографии
13:23
Школьник упал с высоты на занятиях по скалолазанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:20
В Волгоградской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому на 100 балловСмотреть фотографии
13:12
Волгоградские следователи раскрыли двойное убийство 18-летней давностиСмотреть фотографии
12:46
«Сложил в наволочку и закопал»: суд в Волгоградской области рассмотрит дело о краже 18 миллионов у хуторянинаСмотреть фотографии
12:17
Мантию не вернут: карьеру волгоградского судьи погубило «внепроцессуальное общение»Смотреть фотографии
11:52
ТМК готовится к автоматизации работы экологов на базе цифровых технологийСмотреть фотографии
11:52
В ботаническом саду под Волгоградом расцвел ядовитый символ бессмертияСмотреть фотографии
11:43
Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Волгоградской области поздравляет медицинских работниковСмотреть фотографии
11:43
В машине жителя Саратовской области волгоградские полицейские нашли черную икруСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
Региональный центр компетенций Волгоградской области был отмечен на федеральном форуме «Производительность 360»Смотреть фотографии
10:28
В Волгограде новое ДТП с мотоциклом - ВИДЕОСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
В Волгоградской области машина сбила коляску с годовалым ребенкомСмотреть фотографии
09:59
На ВТЗ прошел показ масштабной театрализованной постановки к 20-летию ТМКСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 