Под Волгоградом на мосту погиб водитель легковушки





В Среднеахтубинском районе в ДТП погиб мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в четыре часа дня. Автомобиль «Шкода Кадиак» под управлением 61-летнего водителя двигался со стороны города Волжского в сторону города Волгограда. На мостовом переходе «Город Волжский - хутор Новенький» при выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу, в результате легковушка столкнулась с грузовой автомашиной «Ивеко».

61-летняя пассажир автомобиля "Шкода" с травмами госпитализирована, водитель иномарки с травмами доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.



