Происшествия

Под Волгоградом на мосту погиб водитель легковушки

Происшествия 19.06.2021 09:40
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19.06.2021 09:40


В Среднеахтубинском районе в ДТП погиб мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне в четыре часа дня. Автомобиль «Шкода Кадиак» под управлением 61-летнего водителя  двигался  со стороны города Волжского в сторону города Волгограда.  На мостовом переходе «Город Волжский - хутор Новенький» при выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу, в результате легковушка столкнулась с грузовой автомашиной «Ивеко».
61-летняя пассажир автомобиля "Шкода" с травмами госпитализирована, водитель иномарки с травмами доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. 

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