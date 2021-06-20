Федеральные новости 20.06.2021 08:14
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20.06.2021 08:14
Государственная Дума РФ подняла до 21 года минимальный возраст россиян для приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости, принятыми поправками в федеральный закон «Об оружии» введены новые основания для отказа в выдаче лицензий на оружие.
Ранее минимальный возраст составлял 18 лет. Теперь с момента совершеннолетия оружие могут приобрести только лица, прошедшие или проходящие военную службу или же службу в государственных военизированных организациях. Покупать ружья с 18 лет разрешено также коренным малочисленным народам РФ.
Лицензию на оружие теперь не будут выдавать гражданам, имеющим две и более судимости, снятую или погашенную судимость за незаконный оборот оружия, терроризм, экстремизм, преступление в поддержку терроризма, насилие в отношении несовершеннолетнего. Более того, поправками вводится временный запрет на выдачу лицензии для тех, кто попался на пьяном вождении или передавал автомобиль нетрезвому другу. Не разрешат купить оружие употреблявшим наркотики и находившимся под административным арестом. Должно пройти не меньше года с момента административного наказания, чтобы гражданин мог претендовать на получение лицензии.
"Я считаю, любые законодательные меры, которые позволят сберечь хоть одну жизнь, являются чрезвычайно важными, — прокомментировал доцент Института права ВолГУ Алексей Ушаков. — Люди — это главное. Складывающаяся ситуация в этой сфере заставляет власть ужесточать порядок обращения с гражданским оружием, и к этому необходимо относиться с пониманием. Практика знает множество случаев небрежного обращения с охотничьим оружием, повлекшего трагичные последствия. Взять, например, недавний трагический случай с охотниками в Иловлинском районе, когда один человек погиб, а другой был ранен.
Принятые парламентом поправки обусловлены, в том числе, событиями 11 мая в Казани. Для решения подобных проблем требуется комплексный подход, отметил эксперт. «На мой взгляд, только принятие комплекса мер по ужесточению оборота оружия и должной охране образовательных и государственных учреждений можно добиться необходимого результата», — резюмировал Ушаков.
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