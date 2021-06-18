Глава Роспотребнадзора допустила обязательную вакцинацию в других регионах по примеру Москвы





Обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, как в Москве, при необходимости будет введена в других регионах. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Обязательную вакцинацию групп риска уже ввели в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове и Туле.

"Этим инструментом (обязательная иммунизация групп риска - ред.) при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала Попова на заседании ЦИК России.

Она подчеркнула, что вакцинация позволит остановить распространение инфекции. Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.



