Федеральные новости

Глава Роспотребнадзора допустила обязательную вакцинацию в других регионах по примеру Москвы

Федеральные новости 18.06.2021 15:33
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18.06.2021 15:33


Обязательная вакцинация части граждан от коронавируса, как в Москве, при необходимости будет введена в других регионах. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
Обязательную вакцинацию групп риска уже ввели в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерове и Туле.
"Этим инструментом (обязательная иммунизация групп риска - ред.) при необходимости мы вынуждены будем пользоваться при развитии ситуации в каких-либо других субъектах", - сказала Попова на заседании ЦИК России.
Она подчеркнула, что вакцинация позволит остановить распространение инфекции. Ранее главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и т. д.

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