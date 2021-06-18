С 21 июня банк «Открытие» начнет выплаты вкладчикам «Энергомашбанка»





Банк «Открытие» стал одним из победителей конкурса АСВ по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения в размере до 1,4 миллиона рублей вкладчикам петербургского ПАО «Энергомашбанк», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба.

Банк «Открытие» начнет выплаты вкладчикам «Энергомашбанка» с понедельника, 21 июня 2021 года. Частные клиенты и юридические лица могут обратиться за выплатой возмещения в 45 отделений банка, расположенных в 14 регионах страны: Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Омской, Псковской, Свердловской и Тюменской областях, Пермском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге. С полным списком отделений и реестром вкладчиков, которые могут претендовать на страховое возмещение в банке «Открытие», можно ознакомиться здесь ( https://cdn.open.ru/storage/files/asv_energo.pd f). С 19 июня для клиентов на сайте банка будет открыта предварительная запись на посещение офисов, что позволит сократить время ожидания в очереди.

Страховое возмещение выплачивается каждому вкладчику в размере 100% суммы всех вкладов (счетов) в банке, включая начисленные на дату наступления страхового случая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). Компенсации будут выплачиваться до завершения в отношении «Энергомашбанка» ликвидационных процедур.

По данным АСВ, суммарный размер страховой ответственности по вкладам физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса «Энергомашбанка» по состоянию на 1 мая оценивался в 13,7 млрд. рублей. За выплатой возмещения в банк «Открытие» могут обратиться порядка 11,3 тыс. физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым будет выплачено 8,9 млрд рублей, а также 1,2 тыс. юридических лиц, которым будет выплачено 256 миллионов рублей.

Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Санкт-Петербурге «Энергомашбанка» 9 июня 2021 года в связи с полной утратой капитала. «Энергомашбанк» занимал 145-е место по размеру активов в российской банковской системе и входил в систему страхования вкладов.



