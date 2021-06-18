



53-летний житель Астраханской области предстал перед судом по обвинению в крупной краже. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Новоаннинского районного суда, в июле прошлого года мужчина залез в дом одного из жителей хутора Черкесовский, воспользовавшись отсутствием хозяев, где из сейфа похитил деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 18 миллионов рублей.

Сейф обвиняемый вскрыл при помощи кувалды и гвоздодера. Похищенные ценности мужчина сложил в наволочку от подушки и закопал в землю рядом с автодорогой Р-22 «Москва-Каспий» в лесопосадке. Через некоторое время он вернулся за похищенным и успел потратить украденные деньги. Ему грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.



