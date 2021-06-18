«Сложил в наволочку и закопал»: суд в Волгоградской области рассмотрит дело о краже 18 миллионов у хуторянина
Расследования 18.06.2021 12:46
0
18.06.2021 12:46
53-летний житель Астраханской области предстал перед судом по обвинению в крупной краже. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Новоаннинского районного суда, в июле прошлого года мужчина залез в дом одного из жителей хутора Черкесовский, воспользовавшись отсутствием хозяев, где из сейфа похитил деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 18 миллионов рублей.
Сейф обвиняемый вскрыл при помощи кувалды и гвоздодера. Похищенные ценности мужчина сложил в наволочку от подушки и закопал в землю рядом с автодорогой Р-22 «Москва-Каспий» в лесопосадке. Через некоторое время он вернулся за похищенным и успел потратить украденные деньги. Ему грозит лишение свободы до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Реклама
Волгоградские следователи раскрыли двойное убийство 18-летней давности18.06.2021 13:12
Расследования 18.06.2021 13:12
«Шлагбаумов у нас нет»: в хуторе Волгоградской области произошла вспышка коронавируса17.06.2021 19:07
Расследования 17.06.2021 19:07
Дело волгоградского генерала Михаила Музраева поступило в военный суд Ростова-на-Дону17.06.2021 16:07
Расследования 17.06.2021 16:07
Расправа у "Сказки": контрактника арестовали в Волгограде за покушение на убийство17.06.2021 11:41
Расследования 17.06.2021 11:41
В Волгограде поймали банду подростков на краже ливневых решеток16.06.2021 12:48
Расследования 16.06.2021 12:48
Кредитный аферист обманул дюжину доверчивых волгоградцев16.06.2021 11:39
Расследования 16.06.2021 11:39
Останки жертв нацистов после эксгумации перезахоронят в Волгограде16.06.2021 09:40
Расследования 16.06.2021 09:40
Погибли отец и сын: причины трагедии в многодетной семье выясняют в Волгоградской области15.06.2021 17:39
Расследования 15.06.2021 17:39
В Волгоградской области осудили троих расхитителей нефти15.06.2021 14:57
Расследования 15.06.2021 14:57
Лжепродавцы спортивного питания осуждены в Волгоградской области за виртуальную аферу15.06.2021 13:39
Расследования 15.06.2021 13:39
В Волгограде бросившуюся в бега автоледи задержали за смертельное ДТП15.06.2021 10:58
Расследования 15.06.2021 10:58
Призывника под Волгоградом осудили за неуставные взаимоотношения15.06.2021 10:17
Расследования 15.06.2021 10:17
В Волгограде разбираются в конфликте одиночного пикетчика с женщиной и подростками13.06.2021 11:58
Расследования 13.06.2021 11:58
«Она обожала сына и все ему разрешала»: в Волгограде мать-убийцу осудили на 12 лет12.06.2021 19:24
Расследования 12.06.2021 19:24
Инсульты, ДТП и алкоголь: от чего умирали жители Волгоградской области в 2020 году12.06.2021 11:58
Расследования 12.06.2021 11:58
Реклама