В Волгограде новое ДТП с мотоциклом - ВИДЕО

Происшествия 18.06.2021 10:28
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18.06.2021 10:28
41-летний водитель мотоцикла госпитализирован после столкновения с автомобилем. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем в Дзержинском районе «Хендэ Крета» под управлением 30-летней женщины двигался по ул. Рокоссовского в сторону ул. Землячки. На пересечении этих улиц иномарка не предоставила преимущество и столкнулась с мотоциклом «Хонда».
Напомним, несколько дней назад в двух страшных ДТП погибли двое молодых водителей мотоциклов, которых сбили автомобили.
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