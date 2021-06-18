В Волгограде новое ДТП с мотоциклом - ВИДЕО











41-летний водитель мотоцикла госпитализирован после столкновения с автомобилем. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем в Дзержинском районе «Хендэ Крета» под управлением 30-летней женщины двигался по ул. Рокоссовского в сторону ул. Землячки. На пересечении этих улиц иномарка не предоставила преимущество и столкнулась с мотоциклом «Хонда».

Напомним, несколько дней назад в двух страшных ДТП погибли двое молодых водителей мотоциклов, которых сбили автомобили.



