Суд в Астрахани отложил апелляцию на приговор волгоградской экс-судьи Добрыниной





Сегодняшнее рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-председателю Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной отложено. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Астраханском областном суде, где планировалось рассмотрение дела, заседание перенесено на неделю - на 24 июня.

Напомним, в апреле текущего года Ленинский районный суд Астрахани признал бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Экс-судью приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Добрынина приговор обжаловала. Она останется под домашним арестом до вступления решения в законную силу.

В ходе рассмотрения этого уголовного дела было установлено, что в производстве судьи Дзержинского райсуда Волгограда находилось гражданское дело по иску органа местного самоуправления о сносе гостиничного комплекса "Сосновый бор". Добрынина, которая на тот момент являлась председателем районного суда, предложила бывшей супруге ответчика обеспечить изготовление экспертами за вознаграждение в размере 2,5 млн рублей заключения, необходимого для отказа в удовлетворении иска, при отсутствии такой возможности. Противоправные действия подсудимой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, в августе прошлого года сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане "Фасоль" на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в "Лефортово" бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе. Суды в Волгоградской области отказались рассматривать возбужденное в отношении Добрыниной уголовное дело и оно было передано в Астрахань.



