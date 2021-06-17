Борьба с коррупцией

Суд в Астрахани отложил апелляцию на приговор волгоградской экс-судьи Добрыниной

Борьба с коррупцией 17.06.2021 15:07
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17.06.2021 15:07


Сегодняшнее рассмотрение апелляционной жалобы на приговор экс-председателю Дзержинского районного суда Волгограда Юлии Добрыниной отложено. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в Астраханском областном суде, где планировалось рассмотрение дела, заседание перенесено на неделю - на 24 июня.
Напомним, в апреле текущего года Ленинский районный суд Астрахани признал бывшего председателя Дзержинского районного суда Волгограда Юлию Добрынину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Экс-судью приговорили к  2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Добрынина приговор обжаловала. Она останется под домашним арестом до вступления решения в законную силу. 
В ходе рассмотрения этого уголовного дела было установлено, что в производстве судьи Дзержинского райсуда Волгограда находилось гражданское дело по иску органа местного самоуправления о сносе гостиничного комплекса "Сосновый бор". Добрынина, которая на тот момент являлась председателем районного суда, предложила бывшей супруге ответчика обеспечить изготовление экспертами за вознаграждение в размере 2,5 млн рублей заключения, необходимого для отказа в удовлетворении иска, при отсутствии такой возможности. Противоправные действия подсудимой были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. 
Напомним,  в августе прошлого года сотрудники ФСБ России задержали председателя Дзержинского районного суда в ресторане "Фасоль" на улице Чуйкова в Волгограде - в момент получения 2,5 миллиона рублей от жены находящегося под следствием в "Лефортово" бизнесмена Владимира Зубкова, которого в определенных кругах считают криминальным авторитетом. Источники в силовых структурах высказывали версии, что служительница Фемиды якобы рассчитывала получить сумму в 20 миллионов рублей за свое содействие в освобождении Владимира Зубкова из-под ареста через влиятельных знакомых в судейском сообществе. Суды в Волгоградской области отказались рассматривать возбужденное в отношении Добрыниной уголовное дело  и оно было передано в Астрахань.

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