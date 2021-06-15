В Волгограде 11 водителям грозит арест за тонировку





До 15 суток административного ареста грозит 11 волгоградским водителям, которые проигнорировали ранее выданные им требования об удалении тонировки со стекол авто. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Всего за время рейда под названием "Тонировка", который прошел в Волгограде в минувшие выходные, было выявлено 854 автомобиля, затонированные с нарушением ГОСТа. Водители 153 автомашин, отказавшие удалить тонировку, получили официальные требования об устранении недостатков.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области