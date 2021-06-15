В Волгограде 11 водителям грозит арест за тонировку

Происшествия 15.06.2021 11:43
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15.06.2021 11:43
До 15 суток административного ареста грозит 11 волгоградским водителям, которые проигнорировали ранее выданные им требования об удалении тонировки со стекол авто. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, в отношении нарушителей составлены административные протоколы.
Всего за время рейда под названием "Тонировка", который прошел в Волгограде в минувшие выходные, было выявлено 854 автомобиля, затонированные с нарушением ГОСТа. Водители 153 автомашин, отказавшие удалить тонировку, получили официальные требования об устранении недостатков.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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