



Волгоградская полиция проводит проверку по факту инцидента в День России на Центральной набережной города, в результате которого для разбирательств в опорный пункт были доставлены одиночный пикетчик, женщина и двое подростков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время в полицию поступило три заявления от участников конфликта. Пикетчик пожаловался на то, что на него напали, отбирали плакат и не давали выражать свое отношение к действующей власти. Женщина заявила об избиении, а родители одного из подростков сообщили, что пикетчик пытался задушить их ребенка. Всем заявителям выданы направления на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

Как сообщили ИА «Высота 102» знакомые пострадавшей женщины, после нападения пикетчика она была вся в крови и жаловалась на головную боль. «Были подозрения на сотрясение», - сообщил собеседник агентства. По его словам, подростки сделали пикетчику замечание из-за плаката, с которым он стоял в центре города в День России, попросили его убрать. Однако мужчина набросился на одного из подростков и начал его душить. Женщина вступилась за несовершеннолетнего, но получила от активиста удар в живот, а потом еще один по голове.

В свою очередь пикетчик утверждает, что женщина ему угрожала, если он не уберет свой плакат. После отказа это сделать, утверждает мужчина, женщина и подростки на него напали, а он вынужден был отбиваться.

Полиции предстоит выяснить, какая из этих озвученных версий соответствует действительности.



