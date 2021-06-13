Расследования

В Волгограде разбираются в конфликте одиночного пикетчика с женщиной и подростками

Расследования 13.06.2021 11:58
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13.06.2021 11:58


Волгоградская полиция проводит проверку по факту инцидента в День России на Центральной набережной города, в результате которого для разбирательств в опорный пункт были доставлены одиночный пикетчик, женщина и двое подростков. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в настоящее время в полицию поступило три заявления от участников конфликта. Пикетчик пожаловался на то, что на него напали, отбирали плакат и не давали выражать свое отношение к действующей власти. Женщина заявила об избиении, а родители одного из подростков сообщили, что пикетчик пытался задушить их ребенка. Всем заявителям выданы направления на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.  
Как сообщили ИА «Высота 102» знакомые пострадавшей женщины, после нападения пикетчика она была вся в крови и жаловалась на головную боль. «Были подозрения на сотрясение», - сообщил собеседник агентства. По его словам, подростки сделали пикетчику замечание из-за плаката, с которым он стоял в центре города в День России, попросили его убрать. Однако мужчина набросился на одного из подростков и начал его душить. Женщина вступилась за несовершеннолетнего, но получила от активиста удар в живот, а потом еще один по голове.
В свою очередь пикетчик утверждает, что женщина ему угрожала, если он не уберет свой плакат. После отказа это сделать, утверждает мужчина, женщина и подростки на него напали, а он вынужден был отбиваться. 
Полиции предстоит выяснить, какая из этих озвученных версий соответствует действительности.  

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