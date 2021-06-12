



В Росстате проанализировали причины смертности жителей Волгоградской области в 2020 году. Болезни, несчастные случаи, самоубийства и убийства, отравления алкоголем – все это привело к тому, что из жизни ушли почти 40 тысяч человек, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование.

Так, в 2020 году умерли 39410 человек, в 2019 году показатель смертности был ниже – 32763 человека. При этом в прошлом году родились 19652 человека (в 2019 году новорожденных было 20974 человека). Естественная убыль населения в регионе в 2020 году составила 19758 человек, в 2019 году она фиксировалась на уровне 11789 человек.

Как следует из таблицы Росстата, из общего количества ушедших из жизни жителей региона 2172 человека умерли в результате влияния внешних причин, 451 человек скончались от инфекционных и паразитарных заболеваний, 5174 человека – от новообразований, 1129 человек – от болезней органов дыхания и 1970 человек – от болезней органов пищеварения. Однако самой распространенной причиной смерти жителей региона стали болезни органов кровообращения – инсульты и инфаркты унесли жизни 21283 человек.

В группе смертей от внешних причин (2172 человека) больше всего скончавшихся в результате несчастных случаев на транспорте – 258 человек – (из них 251 человек – в ДТП). От алкогольных отравлений умер 251 человек. Самоубийством покончили жизнь 102 человека, а 52 человека стали жертвами убийств. Еще 43 человека умерли в результате случайных утоплений.

Самую многочисленную группу умерших от внешних причин составляют случаи повреждений с неясными намерениями – 1349 человек.



