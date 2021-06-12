



Волжские партийцы взяли на контроль инцидент, в результате которого пострадал заместитель директора МУ Подростково-молодежный комплекс «Каскад». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском реготделении «ЕР».

В настоящее время в произошедшем разбираются и правоохранительные органы. Ранее стало известно о том, что в Волжском произошел конфликт между двумя местными жителями. В результате инцидента одному из участников ссоры причинен вред здоровью. По предварительной информации, водитель одного из депутатов Волжской городской думы нанес побои заместителю директора МУ Подростково-молодежный комплекс «Каскад». Водитель, по некоторым данным, работал у депутата Дмитрия Григорова, руководителя фракции «ЕР» в гордуме.

«Зачинщиком драки является личный водитель одного из депутатов. Поскольку история имеет широкий общественный резонанс Волжское местное отделение партии инцидент взяло на контроль. В настоящее время по факту произошедшего проверку проводят и правоохранительные органы. Уверен, что действиям зачинщика драки будет дана объективная оценка», - прокомментировал секретарь Волжского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Ястребов.