Сердце учащенно стучит и буквально уходит в пятки, на лбу появляется испарина, а руки подрагивают от волнения. Такие ощущение некоторые волгоградцы испытывают во время полетов. Порой фобия достигает таких масштабов, что путешественники готовы по несколько суток ехать в поездах или часами крутить руль – лишь бы не садиться на борт самолета. О причинах страха и способах борьбы с ним корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с аэрофобом, летчиком и психологом.

Волгоградец Антон уже много лет ищет рецепт «бесстрашия» для комфортных перелетов. Однако найти его не помогает ни время, ни накопленный опыт.

- Больше всего меня пугает то, что в самолете от меня ровным счетом ничего не зависит, - делится переживаниями мужчина. – Я до сих пор помню свой первый полет, ведь после него я чувствовал себя героем. Потом снова летал, и снова по тому же сценарию. С опытом ничего не меняется – все четко по расписанию. Сначала очень страшно, а потом я – герой. Если у меня будет выбор – полететь или поехать на поезде, я, конечно, выберу поезд. И, кстати говоря, выбора не было всего два раза в жизни.

В поисках спасительной пилюли от фобии пассажиры нередко впадают в крайности – одни избегают любой информации об авиации, а другие идут на риск и намеренно включают фильмы об авиакатастрофах. И тот, и другой вариант знаменитый летчик Алексей Кочемасов, известный в сети, как летчик Леха, считает нежизнеспособным.

- Людей, которые боятся летать, я условно разделяю на три группы. Первые не понимают, что с ними происходит во время полета. Их страшат непонятные звуки, скрежет. Вторые опасаются потери контроля над процессом. Они говорят: «Мы не видим, что делают пилоты в кабине, куда летит самолет». Эти люди – клиенты психологов, которые лечат эмоции, сердце и душу. А вот третьей категории пассажиров с ярко выраженной аэрофобией нужна более серьезная помощь, ведь внутренне они готовы умереть. Станет ли им легче после просмотра фильмов про авиакатастрофы? Нисколько. Мы с детства помним постулат: «Знание – сила». Чем больше люди будут знать о самих принципах работы самолета и о его безопасности, тем меньше будут бояться перелетов. Возьмем ту же турбулентность. Представьте, что в большой стеклянный шар посадили мышь. Сам этот шар бросили в бурный весенний ручей. Что с ним произойдет? Ничего критичного. Он будет скакать по волнам, вода будет омывать его со всех сторон. Также сделаны и самолеты: в воздухе они находятся в благоприятной и безопасной обстановке. Если тот же Boeing-747 весом 450 тонн стоит на земле, то из-за сильнейшего притяжения на все его узлы и конструкции оказывается огромная нагрузка. Когда же самолет взлетает, его держит воздух. Так что в турбулентности нет ничего опасного… Кроме непристегнутых пассажиров, конечно же.





Своим настроем и непоколебимой уверенностью Алексей Кочемасов рассеял сомнения сотен закоренелых аэрофобов. Знаменитый летчик переключал внимание напуганных пассажиров нетривиальным приветствием, а иногда даже приглашал их к себе в кабину.

- В обязанности пилота не входит зачитывание успокоительных речей для аэрофобов. Перед началом полета мы обязаны поприветствовать пассажиров, представиться, а также сообщить о продолжительности пути и погоде по маршруту. Но дальше все зависит от самого человека. Если у меня оставалось свободное время, я для спокойствия людей рассказывал им, какие интересные города и страны ожидают нас по пути следования, как будет пролегать наш маршрут, - делится Алексей Кочемасов. – Случались и личные беседы с напуганными пассажирами. Как-то раз на рейсе до Новосибирска началась достаточно сильная «болтанка». К нам зашла старший бортпроводник и сказала, что одной женщине в салоне очень плохо, ее буквально трясет от страха. Я пригласил ее в кабину– на ТУ-154 пассажирам разрешалось туда заходить – и минут 15 рассказывал, что ничего страшного не происходит.

Психолог Яна Павлоцкая подтверждает, что одной из главных причин страха становится неизвестность. И все же сам самолет нередко становится лишь спусковым крючком для запуска фобии.

- Главная причина для страха во время полета - потеря иллюзии контроля за происходящим с одной стороны, и часто непонимание того, что и как происходит в самолёте (с чем связаны звуки, изменение ощущений тела и пространства). Вместе эти два фактора создают весьма тревожную ситуацию для нашего мозга: я не могу ни на что влиять, и я не понимаю, что происходит. Поэтому согласно своим древним программам предсказания негативного исхода и реагирования на него мозг начинает прогнозировать худшее. Все изменения внешней среды он воспринимает как «красную лампочку» - сигнал опасности, - объясняет Яна Павлоцкая. - Конечно, у тревоги, связанной с потерей контроля, есть гораздо более глубокие и основательные причины. Существует мнение, что аэрофобия, как и любая другая фобия, не связана непосредственно со своим объектом. Самолёт (паук, лифт, высота) - это своего рода подходящий стимул для выражения уже существующей тревоги. С этим лучше всего разбираться совместно со специалистом - психологом или психотерапевтом, который поможет дойти до главной причины.

Волгоградцам, которые еще не разобрались в причинах парализующего страха, но уже купили авиабилет, советуют не отмахиваться от собственных эмоций, а честно признаться – я боюсь лететь. Сам факт принятия проблемы, уверена психолог, станет первым шагом на пути к ее решению.

- Есть такой парадокс: чем больше вы будете пытаться «не бояться», тем больше будет ваше напряжение. Помогает обратное - признать (лучше вслух) «Мне страшно. Я боюсь лететь. Я боюсь того-то и того-то». Принятие вообще во многих случаях работает безотказно. Что еще поможет справиться с тревогой?

- Перед полетом поговорите со знающим человеком или почитайте о том, как работает самолёт и что происходит с ним во время полёта. Найдите объяснение всем звукам и изменениям положения тела - так снизится уровень неопределённости и, как следствие, тревоги.

- Попробуйте сменить свое восприятие: посмотрите фильмы, ролики, где перелет связан с чем-то приятным и увлекательным. Представьте, что полет – это удовольствие, праздник, особое время в жизни, связанное с наслаждением, радостью от путешествия. Создайте себе настроение предвкушения.

- В пути не думайте о нюансах. Разговаривайте (даже просто с соседом), смотрите увлекательный фильм, играйте в игру – одним словом, делайте всё, что перенаправит ваши мысли в другую сторону. Кому-то помогают легкие физические упражнения и, может быть, действия. Например, сидя на кресле вращать ступнями ног определённое количество раз в одну сторону, потом в другую. Хорошо взять с собой что-то, что можно делать руками: плетение, вязание, перебирание бусин.

- И, конечно, больше летайте.

Автор: Виктория Чумакова

Фото Алексея Кочемасова / vk.com