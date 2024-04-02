Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров занял пост 2 апреля 2014 года. 10 лет назад Президент РФ своим указом назначил его временно исполняющим обязанности главы региона. По результатам досрочных сентябрьских выборов Бочаров вступил в должность.





Жители Волгограда активно откликнулись на просьбу корреспондентов V102.RU поговорить о прошедшем десятилетии. Что интересно, говоря о настоящем, волгоградцы не забывают и прошлого. Так, например, немало нелестных слов прозвучало на этот раз в адрес губернаторов-временщиков (досталось Бровко и Боженову). Как говорится, есть с чем сравнивать.

Видео и коллаж: Алексей Костяков ИА «Высота 102»