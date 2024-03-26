Народное достояние. В Госдуме планируют запретить зарабатывать на образе Родины-матери





Грандиозный скандал разгоревшийся из-за взимания платы внуком Евгения Вучетича за использование образа Родины-матери вышел на новый уровень. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила скорректировать законодательство об интеллектуальной собственности, запретив частным лицам зарабатывать на священных для российского народа символах Победы.

Плод трудов целого коллектива

Напомним, на прошлой неделе Волгоград всколыхнула новость о том, что внук знаменитого советского скульптора Евгения Вучетича в судебном порядке отобрал у музея-заповедника «Сталинградская битва» права на изображение Родины-матери.

Соответствующее решение было принято судом по интеллектуальной собственности ещё в апреле 2023 года, однако широкой общественности о нём стало известно лишь после того, как информация о солидных счетах, выставленных потомком скульптора, просочилась в прессу.

Согласно материалам дела, стилизованное изображение Родины-матери было зарегистрировано Роспатентом в качестве товарного знака в 2017 году. Соответствующие права были переданы музею-заповеднику «Сталинградская битва».

Однако, по информации внука скульптора, музей злоупотребил возможностью коммерциализирования изображения Родины-матери, разрешив его тиражировать на разного рода предметах, диссонирующих со священным образом монумента. Евгений Вучетич решил восстановить справедливость, оспорив легитимность решения о регистрации прав на изображение памятника.

Во время затяжных разбирательств и Роспатент, и музей-заповедник выступали против удовлетворения требований потомка Вучетича. Ключевое, на чем настаивали они в суде – главный монумент Мамаева кургана создан по заказу государства. Кроме прочего, это плод коллективного труда, а не отдельно взятого человека.

- Исключительные права на скульптуру «Родина-мать зовёт!» изначально возникли у государства как заказчика, а у Вучетича Е. В. возникли только личные неимущественные права автора, следовательно, у заявителя отсутствует право оспаривать правовую охрану спорного товарного знака по основанию, установленному подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 ГК РФ, – приводится в судебных материалах позиция Роспатента.





- Согласно данным акта №4 приемки государственной комиссией законченного строительством «Памятника-монумента Героям Сталинградской битвы» в городе Волгограде от 13.10.1967 г., а также паспорта на скульптурно-архитектурный ансамбль «Памятник-ансамбль Героям Сталинградской битвы», в авторский коллектив памятника-ансамбля, помимо его руководителя – скульптора Вучетича Е. В., входили также архитекторы Белопольский Я. Б., Демин В. А., Лысов Ф. М.; скульпторы Алещенко М. С., Матрасов В. Е., Майстренко Л. М., Мельник А. Н., Марунов В. А., Новиков А. С., Тюренков А. А.; руководитель инженерной группы – д. т. н. Никитин Н. В.; военный консультант – маршал Советского Союза Чуйков В. И., что свидетельствует о том, что скульптор Вучетич Е. В. не является единолично автором памятника-ансамбля, – говорится в отзыве музея-заповедника «Сталинградская битва».

И, тем не менее, несмотря на логику доводов, озвученных Роспатентом и музеем-заповедником в суде, оба они были отвергнуты, а решение Роспатента о регистрации товарного знака за музеем-заповедником «Сталинградская битва» отменено.

Вскоре после знаменательного суда внук Вучетича зарегистрировал свои права на изображение монумента. Впоследствии права распоряжения соответствующим товарным знаком были переданы организации «Управис». А последняя уже установила плату, взимаемую за использование изображения «Родины-матери».

Так не годится

Новость о том, что внук скульптора, а впоследствии «Управис» получили фактически единоличное право распоряжаться изображением монумента «Родина-мать», в стране приняли неодобрительно. Ведь до сих пор скульптуру на главной высоте России большинство жителей нашей страны воспринимали только как народное достояние и точно не как инструмент получения прибыли.

Обеспокоенность ситуацией выразила и глава профильного комитета Госдумы Елена Ямпольская, направившая письмо в Роспатент.

– Комитет озабочен тем, что товарный знак с изображением и наименованием священных для российского народа символов Победы используется на предметах быта, одежде, канцелярских товарах, в организации питания и т. п. Считаем необходимым кардинально сократить перечень товаров и услуг, в отношении которых осуществляется государственная регистрация товарного знака с изображением или наименованием таких символов, — цитата из письма Ямпольской (копия обращения была опубликована председателем совета Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерием Котельниковым в социальной сети «ВКонтакте»).





Кроме того, председатель комитета Госдумы запросила у федерального органа отзыв на инициативу об отказе от госрегистрации в качестве товарных знаков символов Победы вообще. Со своей стороны депутаты готовы оказать Роспатенту поддержку.

– Просим сообщить мнение Роспатента о возможности отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака изображений и наименований объектов культуры и символов, посвященных героям и жертвам Великой Отечественной войны. Комитет готов проработать дополнительное законодательное регулирование с целью свободного использования изображений и наименований таких объектов культуры и символов, – цитата из письма.

Отметим, что в случае, если предложение председателя комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской обретёт форму реального закона, священный образ Родины-матери всё же будет возвращён народу России. Однако в таком случае Госдуме предстоит закрепить в законодательстве и правила его использования, исключающие возможность разного рода злоупотреблений.