Общество

Гробы несут на руках: похоронные процессии тонут в грязи на Верхнезареченском кладбище

Общество 25.03.2024 19:05
0
25.03.2024 19:05


Водители катафалков отказываются везти покойников по территории Верхнезареченского кладбища в Волгограде из-за того, что вязнут в грязи и не могут проехать к местам захоронений. Как сообщили V102.RU жители города, которые столкнулись с данной проблемой, из-за этого умерших приходится нести к свежевырытым могилам на руках.



– На Верхнезареченском нормально похоронить человека сейчас невозможно. Там можно проехать только на вездеходах или танках. Пройти также проблематично, так это настоящее грязевое болото. Насколько нам известно, сейчас Верхнезареченское – единственное в городе кладбище, где хоронят. Вот хотелось бы узнать у чиновников, когда здесь появятся какие-нибудь дороги? Про асфальт даже не мечтаем, но можно же щебенкой присыпать этот кошмар, – возмущаются горожане. – Понятно, что к лету все высохнет и затвердеет, но людям не прикажешь в это время не умирать. Как бы ужасно это ни звучало. 


Верхнезареченское кладбище расположено в Тракторозаводском районе Волгограда в поселке Селезневка. С высоты можно увидеть, что погост сейчас занимает внушительную территорию и продолжает расти, так как это кладбище действующее. При этом сверху отчетливо видно, что все дороги между могилами – грязевые. 


В администрации Волгограда в ответ на запрос редакции V102.RU сообщили, что к этому дню муниципалитет пока только привел в порядок дорогу, которая ведет к Верхнезареченскому кладбищу. Новое покрытие уложено и на соседних проездах по улицам Александрова и Дундича. Строительство дорог на самом кладбище – в планах. Вот только точных сроков в мэрии не называют. 

– Следующий этап – обеспечение проезда внутри территории – в настоящее время сеть проездов, оборудованных твердым или щебеночным покрытием уже охватывает большую часть территории данного кладбища. В настоящее время покрытие отсутствует на проездах, проходящих через участки, которые последними были включены в состав кладбища. Муниципалитетом проводятся мероприятия, необходимые для приведения проездов в нормативное состояние, – прокомментировали в мэрии ситуацию с дорогами на этом кладбище.




Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.03.2024 20:18
Общество 25.03.2024 20:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 17:41
Общество 25.03.2024 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 17:18
Общество 25.03.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 16:46
Общество 25.03.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 14:44 Реклама
Общество 25.03.2024 14:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.03.2024 13:34
Общество 25.03.2024 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 13:00 Реклама
Общество 25.03.2024 13:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.03.2024 13:00
Общество 25.03.2024 13:00
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 12:33
Общество 25.03.2024 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 12:30
Общество 25.03.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 12:06
Общество 25.03.2024 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 11:19
Общество 25.03.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 09:52
Общество 25.03.2024 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 09:44
Общество 25.03.2024 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
25.03.2024 09:29
Общество 25.03.2024 09:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:18
Пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл» собрали 360 млн рублейСмотреть фотографии
19:41
В высотке на «Пионерской» в Волгограде потушили пожарСмотреть фотографии
19:22
Обвиняемых в пособничестве террористам отправили в СИЗО до 22 маяСмотреть фотографии
19:05
Гробы несут на руках: похоронные процессии тонут в грязи на Верхнезареченском кладбищеСмотреть фотографии
18:47
Загадку исчезновения Марии Седовой из Волгоградской области обсудили в «Мужском / Женском»Смотреть фотографии
18:25
В Басманный суд Москвы доставили троих пособников террористовСмотреть фотографии
18:11
В регионах России начали закрывать улицы для электросамокатчиковСмотреть фотографии
17:41
Избитую матерью волгоградскую школьницу спасла родная тетя в СаратовеСмотреть фотографии
17:41
Волгоград с Казанью, Оренбургом и Пермью свяжут новые авиарейсыСмотреть фотографии
17:18
«Закурил и требовал выпивку»: стали известны подробности экстренной посадки рейса Москва – СтамбулСмотреть фотографии
16:56
Бросившую дымовую шашку пенсионерку оштрафовали за помехи на выборах в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:56
Известный хирург-онколог Юрий Мишин пропал без вести в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
Волгоградцы сдали 200 литров крови для пострадавших в «Крокус Сити Холле»Смотреть фотографии
15:40
УФСБ задержало троих волгоградцев с 75 кг прекурсоров для нарколабораторииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Магия Эльтона: уникальный санаторий в Волгоградской области готов к новому сезонуСмотреть фотографии
14:37
Иномарка снесла железобетонный столб в промзоне ВолжскогоСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде из-за угроз эвакуировали посетителей и персонал ТРКСмотреть фотографии
13:41
В Волгограде пересмотрят места для мусорных площадокСмотреть фотографии
13:34
В Камышине на ремонт ул. Кубанской и ул. Стахановской выделили 53 млн рублейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде объявлен в розыск водитель, сбивший на дороге мужчинуСмотреть фотографии
13:00
Волгоградский строительный техникум представил инновации на крупнейшей в ЮФО образовательной выставкеСмотреть фотографии
13:00
Граммы мяса в Волгограде научились «превращать» в килограммы фаршаСмотреть фотографии
12:45
Тело пропавшего в январе мужчины нашли в реке под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области началась подготовка к весеннему севуСмотреть фотографии
12:30
На юге Волгограда застройщик снес дом для строительства новогоСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде разыскивают сутулого пенсионера в кожаной курткеСмотреть фотографии
11:49
Под Волгоградом мать-садистка четыре месяца избивала 11-летнюю дочьСмотреть фотографииCмотреть видео
11:25
В Волгограде экстренно посадили самолет из-за буйного пассажираСмотреть фотографии
11:19
Бочаров начал еженедельное совещание в Волгограде с минуты молчанияСмотреть фотографии
10:19
УФАС уличило чиновников Волжского в сговоре при благоустройствеСмотреть фотографии
 