Гробы несут на руках: похоронные процессии тонут в грязи на Верхнезареченском кладбище

Водители катафалков отказываются везти покойников по территории Верхнезареченского кладбища в Волгограде из-за того, что вязнут в грязи и не могут проехать к местам захоронений. Как сообщили V102.RU жители города, которые столкнулись с данной проблемой, из-за этого умерших приходится нести к свежевырытым могилам на руках.









– На Верхнезареченском нормально похоронить человека сейчас невозможно. Там можно проехать только на вездеходах или танках. Пройти также проблематично, так это настоящее грязевое болото. Насколько нам известно, сейчас Верхнезареченское – единственное в городе кладбище, где хоронят. Вот хотелось бы узнать у чиновников, когда здесь появятся какие-нибудь дороги? Про асфальт даже не мечтаем, но можно же щебенкой присыпать этот кошмар, – возмущаются горожане. – Понятно, что к лету все высохнет и затвердеет, но людям не прикажешь в это время не умирать. Как бы ужасно это ни звучало.





Верхнезареченское кладбище расположено в Тракторозаводском районе Волгограда в поселке Селезневка. С высоты можно увидеть, что погост сейчас занимает внушительную территорию и продолжает расти, так как это кладбище действующее. При этом сверху отчетливо видно, что все дороги между могилами – грязевые.





В администрации Волгограда в ответ на запрос редакции V102.RU сообщили, что к этому дню муниципалитет пока только привел в порядок дорогу, которая ведет к Верхнезареченскому кладбищу. Новое покрытие уложено и на соседних проездах по улицам Александрова и Дундича. Строительство дорог на самом кладбище – в планах. Вот только точных сроков в мэрии не называют.

– Следующий этап – обеспечение проезда внутри территории – в настоящее время сеть проездов, оборудованных твердым или щебеночным покрытием уже охватывает большую часть территории данного кладбища. В настоящее время покрытие отсутствует на проездах, проходящих через участки, которые последними были включены в состав кладбища. Муниципалитетом проводятся мероприятия, необходимые для приведения проездов в нормативное состояние, – прокомментировали в мэрии ситуацию с дорогами на этом кладбище.













Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

