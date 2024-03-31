- Мать Феникса паслась в табуне, который один из местных фермеров держит для производства мяса. Животные жили своей жизнью и практически не контактировали с человеком. Жеребята в таком табуне появлялись своевременно, но не все из них выживали, - рассказывает руководитель центра военно-спортивной и конной подготовки «Щит» Дмитрий Антонов. – Если у новорожденного выявляются какие-то заболевания или патологии, он часто остается без матери. Это не жестоко, потому как лошадь, особенно в дикой природе, попросту не может существовать вне табуна. Если ребенок в положенное время не сделал определенных движений – не встал, не подошел к матери и не пососал ее молока, то рано или поздно он будет брошен. Так случилось и с Фениксом. Жители ближайшего хутора увидели его в поле и забрали себе. Но это ведь не котенок, с ним нужно что-то делать. А что именно, они не знали. Решили, что раз мы занимаемся конями, то легко с этим жеребёнком справимся: «Забирайте и не благодарите».
Так на руках ребят Центра "Щит" оказался хрупкий младенец весом всего 25 килограммов. По оставшемуся на копытцах «мху» было понятно, что новорожденный ещё даже не вставал на ноги.
- Отвезли животное к знакомому врачу и тот подтвердил наши опасения – Феникс был на грани. Сильное обезвоживание, переохлаждение, отсутствие сосательного рефлекса. Вместе мы его отогрели и накормили специальным молоком с компонентами, которые содержатся в кобыльем молоке, - вспоминает Дмитрий Антонов.
Следующие месяцы стали одним большим испытанием, как для самого Феникса, так и для его спасителей. Принимая жеребенка под свой кров, сотрудники центра еще не знали всех нюансов – им казалось, что чем больше молока выпьет истощенный малыш, тем скорее он пойдет на поправку. Однако вскоре стало понятно, насколько их представления были далеки от реальности.
- Феникс ни на секунду не оставался в одиночестве. Даже, если дежурный отлучался буквально на пару минут, ему на смену приходил кто-то другой, - вспоминает руководитель центра «Щит». – В конюшне мы организовали комнату, соорудили подобие кровати и первые три месяца спали рядом с нашим жеребенком под одним одеялом. Он очень нуждался в тепле, а лампы и тепловые пушки не давали должного эффекта.
Несколько раз у сотрудников центра едва ли не опускались руки. Несмотря на качественный уход и лечение, животное с трудом набирало вес, а порой и отказывалось ходить. В этих случаях жеребенка выносили из конюшни на руках и клали на траву, регулярно переворачивая с одного бока на другой.
- Раза четыре случались критические моменты – Феникс практически умирал. То есть шел, шел, неожиданно падал и закатывал глаза. Мы сразу же начинали реанимационные действия вплоть до прямого массажа сердца и уколов адреналина, - говорит Дмитрий Антонов. – В итоге в год Феникс выглядел, как жеребенок четырех месяцев: маленький, болезненный, с огромным животом и кривыми ножками. Но время и регулярная работа постепенно давала свои результаты. Года в полтора он, наконец, стал напоминать коня, а через два-три года превратился в нормального жеребенка.
- Феникс абсолютно не ассоциирует себя с конями, То, что для них табу на уровне инстинктов, для него – совершенная норма. Мы боялись, что он окажется изгоем среди других лошадей, но, вопреки опасениям, он очень здорово вписался в коллектив и на первых порах даже оказывал нам определенные услуги. Когда к нам привозили молодых и горячих жеребят или коней, Феникс выступал в качестве дипломата – это была его официальная должность. На пару недель мы оставляли его с диким конем на ограниченной территории, и в результате видели, как новичок заходил в табун, социализировался и принимал общие правила, начинал сотрудничать с человеком, - отмечает Дмитрий. – Интересно, что сам Феникс между табуном и человеком всегда выберет человека. И как бы удивительно это ни звучало, он вхож в человеческое общество, что совершенно недостижимо для других коней. Реакции остальных животных укладываются в стереотипные. А вот у Феникса – нет.
Истории про неразрывную дружбу человека и животного Дмитрий Антонов воспринимает с легкой долей скепсиса. И все же с Фениксом его связывают совсем не рядовые отношения хозяина и питомца.
- Мне запало в душу интервью Эдгара Запашного, который говорил, что в его практике был всего один тигр, ставший ему хорошим другом. Он назвал это чудом, которое редко случается дважды, - рассуждает Дмитрий Антонов. – На мой взгляд, все эти заявления: «Мы дружим, он меня любит» – не более, чем громкие слова. Но в нашей конкретной истории сошлось несколько моментов. Феникс видел меня практически с первых дней жизни, и для него я связан с выживанием. Несмотря на то, что у нас неравноценные отношения, и по иерархии я стою выше него, Феникс считает меня своим другом. А я….. я до сих пор вижу в этом уже большом, сильном, мощном коне всё того же маленького хулиганистого проказника, который все так же нуждается в любви и заботе и готов проявлять любовь и привязанность к тем, кто четыре года назад подарил ему шанс на жизнь!