



Сразу после рождения жеребенок Феникс остался без матери. Ослабленный, болезненный и еще не умеющий ходить, он по счастливой случайности попал к людям и начал свою борьбу за выживание. Состояние животного было настолько непостоянным, что порой казалось – оно обречено. К счастью, Феникс пошел на поправку и своей историей доказал, как желание жить может помочь даже в совершенно безнадёжной ситуации. Сразу после рождения жеребенок Феникс остался без матери. Ослабленный, болезненный и еще не умеющий ходить, он по счастливой случайности попал к людям и начал свою борьбу за выживание. Состояние животного было настолько непостоянным, что порой казалось – оно обречено. К счастью, Феникс пошел на поправку и своей историей доказал, как желание жить может помочь даже в совершенно безнадёжной ситуации.





- Всем знакомым из ближайших хуторов я дал команду привозить молоко коров и коз. Мы ведь думали, что чем больше Феникс съест, тем быстрее все пойдет на лад. Но из-за разницы в составах ни коровье, ни козье молоко ему не подошло – при их употреблении он бы просто умер, - уточняет Дмитрий Антонов. – К тому же у жеребенка были серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Что делать в такой ситуации, мы, конечно, не знали. Звонили куда только возможно, консультировались, но по большей части нам говорили, что с такими показаниями дело мы затеяли безнадёжное. А выверенных протоколов по выхаживанию таких малышей не существует. А значит, с большой долей вероятности, Феникс умрет в ближайшее время. Но мы не опускали руки и сначала подобрали для него детское сухое молоко – в день требовалось как минимум пять пачек. Увы, но пить его наш новый постоялец просто отказался. Тогда, несмотря на серьезные ковидные ограничения, мы рванули в Саратов, на завод, выпускающий заменитель кобыльего молока, и привезли оттуда необходимый продукт.





Практически родственные отношения с людьми не могли не сказаться на характере нового постояльца «Щита». Оказавшись в табуне, Феникс тут же продемонстрировал вольный нрав и попытался раздвинуть границы дозволенного.

Виктория Чумакова

Фото Дмитрия Антонова



В марте 2020-го по дороге на хутор Ямы Среднеахтубинского района ехал водитель старенького «Москвича». Мужчина хорошо знал эти места, поэтому сразу заметил что-то необычное в придорожной канаве. Он остановил машину, подошел к жеребёнку и, к своему удивлению, заметил, что тот смотрит на него. Живой!Так на руках ребят Центра "Щит" оказался хрупкий младенец весом всего 25 килограммов. По оставшемуся на копытцах «мху» было понятно, что новорожденный ещё даже не вставал на ноги., - вспоминает Дмитрий Антонов.Следующие месяцы стали одним большим испытанием, как для самого Феникса, так и для его спасителей. Принимая жеребенка под свой кров, сотрудники центра еще не знали всех нюансов – им казалось, что чем больше молока выпьет истощенный малыш, тем скорее он пойдет на поправку. Однако вскоре стало понятно, насколько их представления были далеки от реальности.Казалось бы, теперь, когда ключевой вопрос с питанием был решен, жизни ослабленного жеребенка ничего не угрожает. Но на этом трудности не закончились. Вместе с коллегами Дмитрий Антонов организовал круглосуточное дежурство в конюшне и каждый день составлял подробные отчеты о состоянии Феникса.Несколько раз у сотрудников центра едва ли не опускались руки. Несмотря на качественный уход и лечение, животное с трудом набирало вес, а порой и отказывалось ходить. В этих случаях жеребенка выносили из конюшни на руках и клали на траву, регулярно переворачивая с одного бока на другой.Истории про неразрывную дружбу человека и животного Дмитрий Антонов воспринимает с легкой долей скепсиса. И все же с Фениксом его связывают совсем не рядовые отношения хозяина и питомца.