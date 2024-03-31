Общество

«Четыре раза он практически умирал»: волгоградцы выходили оставленного матерью жеребенка

Общество 31.03.2024 18:47
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31.03.2024 18:47


Сразу после рождения жеребенок Феникс остался без матери. Ослабленный, болезненный и еще не умеющий ходить, он по счастливой случайности попал к людям и начал свою борьбу за выживание. Состояние животного было настолько непостоянным, что порой казалось – оно обречено. К счастью, Феникс пошел на поправку и своей историей доказал, как желание жить может помочь даже в совершенно безнадёжной ситуации.
В марте 2020-го по дороге на хутор Ямы Среднеахтубинского района ехал водитель старенького «Москвича». Мужчина хорошо знал эти места, поэтому сразу заметил что-то необычное в придорожной канаве. Он остановил машину, подошел к жеребёнку и, к своему удивлению, заметил, что тот смотрит на него. Живой!
- Мать Феникса паслась в табуне, который один из местных фермеров держит для производства мяса. Животные жили своей жизнью и практически не контактировали с человеком. Жеребята в таком табуне появлялись своевременно, но не все из них выживали, - рассказывает руководитель центра военно-спортивной и конной подготовки «Щит» Дмитрий Антонов. – Если у новорожденного выявляются какие-то заболевания или патологии, он часто остается без матери. Это не жестоко, потому как лошадь, особенно в дикой природе, попросту не может существовать вне табуна. Если ребенок в положенное время не сделал определенных  движений – не встал, не подошел к матери и не пососал ее молока, то рано или поздно он будет брошен. Так случилось и с Фениксом. Жители ближайшего хутора увидели его в поле и забрали себе. Но это ведь не котенок, с ним нужно что-то делать. А что именно, они не знали. Решили, что раз мы занимаемся конями, то легко с этим жеребёнком справимся: «Забирайте и не благодарите».

Так на руках ребят Центра "Щит" оказался хрупкий младенец весом всего 25 килограммов. По оставшемуся на копытцах «мху» было понятно, что новорожденный ещё даже не вставал на ноги.
- Отвезли животное к знакомому врачу и тот подтвердил наши опасения – Феникс был на грани. Сильное обезвоживание, переохлаждение, отсутствие сосательного рефлекса. Вместе мы его отогрели и накормили специальным молоком с компонентами, которые содержатся в кобыльем молоке, - вспоминает Дмитрий Антонов.

Следующие месяцы стали одним большим испытанием, как для самого Феникса, так и для его спасителей. Принимая жеребенка под свой кров, сотрудники центра еще не знали всех нюансов – им казалось, что чем больше молока выпьет истощенный малыш, тем скорее он пойдет на поправку. Однако вскоре  стало понятно, насколько их представления были далеки от реальности.

- Всем знакомым из ближайших хуторов я дал команду привозить молоко коров и коз. Мы ведь думали, что чем больше Феникс съест, тем быстрее все пойдет на лад. Но из-за разницы в составах ни коровье, ни козье молоко ему не подошло – при их употреблении он бы просто умер, - уточняет Дмитрий Антонов. – К тому же у жеребенка были серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Что делать в такой ситуации, мы, конечно, не знали. Звонили куда только возможно, консультировались, но по большей части нам говорили, что с такими показаниями дело мы затеяли безнадёжное. А выверенных протоколов по выхаживанию таких малышей не существует. А значит, с большой долей вероятности, Феникс умрет в ближайшее время. Но мы не опускали руки и сначала подобрали для него детское сухое молоко – в день требовалось как минимум пять пачек. Увы, но пить его наш новый постоялец просто отказался. Тогда, несмотря на серьезные ковидные ограничения, мы рванули в Саратов, на завод, выпускающий заменитель кобыльего молока, и привезли оттуда необходимый продукт.
Казалось бы, теперь, когда ключевой вопрос с питанием был решен, жизни ослабленного жеребенка ничего не угрожает. Но на этом трудности не закончились. Вместе с коллегами Дмитрий Антонов организовал круглосуточное дежурство в конюшне и каждый день составлял подробные отчеты о состоянии Феникса.

- Феникс ни на секунду не оставался в одиночестве. Даже, если дежурный отлучался буквально на пару минут, ему на смену приходил кто-то другой, - вспоминает руководитель центра «Щит». – В конюшне мы организовали комнату, соорудили подобие кровати и первые три месяца спали рядом с нашим жеребенком под одним одеялом. Он очень нуждался в тепле, а лампы и тепловые пушки не давали должного эффекта.
Несколько раз у сотрудников центра едва ли не опускались руки. Несмотря на качественный уход и лечение, животное с трудом набирало вес, а порой и отказывалось ходить. В этих случаях жеребенка выносили из конюшни на руках и клали на траву, регулярно переворачивая с одного бока на другой.
- Раза четыре случались критические моменты – Феникс практически умирал. То есть шел, шел, неожиданно падал и закатывал глаза. Мы сразу же начинали реанимационные действия вплоть до прямого массажа сердца и уколов адреналина, - говорит Дмитрий Антонов. – В итоге в год Феникс выглядел, как жеребенок четырех месяцев: маленький, болезненный, с огромным животом и кривыми ножками. Но время и регулярная работа постепенно давала свои результаты. Года в полтора он, наконец, стал напоминать коня, а через два-три года превратился в нормального жеребенка.

Практически родственные отношения с людьми не могли не сказаться на характере нового постояльца «Щита». Оказавшись в табуне, Феникс тут же продемонстрировал вольный нрав и попытался раздвинуть границы дозволенного.

- Феникс абсолютно не ассоциирует себя с конями, То, что для них табу на уровне инстинктов, для него – совершенная норма. Мы боялись, что он окажется изгоем среди других лошадей, но, вопреки опасениям, он очень здорово вписался в коллектив и на первых порах даже оказывал нам определенные услуги. Когда к нам привозили молодых и горячих жеребят или коней, Феникс выступал в качестве дипломата – это была его официальная должность. На пару недель мы оставляли его с диким конем на ограниченной территории, и в результате видели, как новичок заходил в табун, социализировался и принимал общие правила, начинал сотрудничать с человеком, - отмечает Дмитрий. – Интересно, что сам Феникс между табуном и человеком всегда выберет человека. И как бы удивительно это ни звучало, он вхож в человеческое общество, что совершенно недостижимо для других коней. Реакции остальных животных укладываются в стереотипные. А вот у Феникса – нет.
Истории про неразрывную дружбу человека и животного Дмитрий Антонов воспринимает с легкой долей скепсиса. И все же с Фениксом его связывают совсем не рядовые отношения хозяина и питомца.
- Мне запало в душу интервью Эдгара Запашного, который говорил, что в его практике был всего один тигр, ставший ему хорошим другом. Он назвал это чудом, которое редко случается дважды, - рассуждает Дмитрий Антонов. – На мой взгляд, все эти заявления: «Мы дружим, он меня любит» – не более, чем громкие слова. Но в нашей конкретной истории сошлось несколько моментов. Феникс видел меня практически с первых дней жизни, и для него я связан с выживанием. Несмотря на то, что у нас неравноценные отношения, и по иерархии я стою выше него, Феникс считает меня своим другом. А я….. я до сих пор вижу в этом уже большом, сильном, мощном коне всё того же маленького хулиганистого проказника, который все так же нуждается в любви и заботе и готов проявлять любовь и привязанность к тем, кто четыре года назад подарил ему шанс на жизнь!
Виктория Чумакова
Фото Дмитрия Антонова


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