



Сегодня, 14 апреля, на железнодорожный вокзал «Волгоград I» прибыл первый в мире интерактивный музей на колесах «Поезд Победы». Как сообщает V102.RU, состав пробудет на волгоградском вокзале до 15 апреля, после чего отправится еще в три крупных города региона. Так, 16 апреля он весь день проведет в Волжском, 17 апреля - в Михайловке, 18-19 апреля - в Камышине.





Интерактивная выставка, размещенная в движущемся поезде, является частью мероприятий 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Передвижной музей включает в себя 10 тематических вагонов, посвященных событиям войны. Одними из первых познакомились с экспозицией председатель областной думы Александр Блошкин, замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов, а также депутаты регионального парламента и ветераны.





— Впечатления просто огромные, удивительная интерактивная выставка. Мы сегодня много говорим о том, что необходимо сохранять историческую память и историческую правду. Сегодняшнее мероприятие, это как раз об этом, — отметил Александр Блошкин. — После просмотра экспозиций выходишь с чувствами благодарности и гордости за поколение победителей, которых сегодня, к сожалению, остается все меньше и меньше.





На входе в поезд посетителям выдают наушники и аудиогид от лица машинистки по имени Лидии в исполнении актрисы озвучивания и дубляжа Екатерины Гусевой. Погрузиться в атмосферу также помогают 50 видеопроектов, 18 видеостен, 12 тач-столов, звуковые и вибродинамики, а также восковые фигуры, которые невозможно отличить от живых людей.





— В 2023 году был добавлен новый вагон, посвященный Нюрнбергскому, Хабаровскому и Токийскому процессам, - пояснил администратор проекта Андрей Молотов. — В начале экспозиции мы можем наблюдать преступления отряда 731 Квантунской армии, в следующей части вагона мы уже можем увидеть элемент Нюрнбергского процесса, где уже проходил суд над нацистами.





С 2020 года «Поезд Победы» преодолел более 150 тысяч километров по России и Белорусии. За три года существования проекта ее посетили более полутора миллионов человек. Посетить музей можно бесплатно, пройдя регистрацию на официальном сайте, которая открывается за сутки до прибытия состава.





Фото: Леонид Луночкин / V102.RU