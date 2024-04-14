Опохмельный прииск и неликвидный актив: в Волгограде заброшенный рынок превратился в притон для бездомных





Жители Советского района Волгограда бьют тревогу из-за разрушающегося здания старого рынка по адресу ул. Ухтомского, д. 1А. Сооружение вот уже полтора десятка лет находится в бесхозном состоянии притягивая бездомных, сталкеров и подростков.

Наследие советской эпохи

Здание было возведено в 70-х годах прошлого столетия, в период расцвета кооперативов, застроивших ул. 35-й Гвардейской дивизии типовыми пятиэтажками.

По словам старожилов, появление крупной и современной продовольственной площадки стало настоящим событием для посёлка завода им. Петрова. Закупаться мясом и рыбой сюда приезжали даже жители соседних районов. Кроме того, кипела жизнь и на прилегающей к рынку территории, где свою продукцию реализовывали владельцы дачных участков и небольших подсобных хозяйств.

Торговля в таком ритме бурлила вплоть до начала 2000-х годов, когда сооружение выкупила торговая сеть «Пятёрочка».

Продовольственная революция и суровый капитализм

После нехитрой реконструкции здание было переоборудовано в первый в округе сетевой магазин самообслуживания. Новая торговая площадка с внутренним устройством на европейский манер несколько обескуражила волгоградцев, однако, как и ко всему хорошему, жители довольно быстро привыкли к магазину.

Несколько лет дела у сетевиков шли довольно неплохо, однако впоследствии площадка стала сдавать конкурентам. Покупателей становилось всё меньше и меньше, а обслуживание огромного зала рынка и всех сопутствующих помещений обходилось ритейлеру в приличную сумму. Вскоре компания поспешили избавиться от объекта, а здесь решил попытать счастье ещё один федеральный ритейлер. Но и у него бизнес не заладился. К 2008 году здание оказалось заброшено.





Опохмельный прииск

Оказавшись в бесхозном состоянии, сооружение стало лакомым кусочком для местных собирателей чёрного металла. Неизвестные разворотили внутренние помещения, вырезав коммуникации и растащив всё, что плохо лежало. Впоследствии заброшку облюбовали бездомные, которые не только обрели здесь крышу над головой, но и определённый заработок. Жители близлежащих домов частенько наблюдают у рынка подпитых старателей, ломами разбивающих армированные железными прутьями бордюры. Добытый потом и кровью металл бездомные сдают за копейки в местный приёмник, а на вырученные средства приобретают спиртосодержащие лосьоны. «Косметические» процедуры, судя по разбросанным флаконам, происходят здесь же – внутри заброшенного здания.





На протяжении минувших лет городские власти предпринимали несколько попыток придать рынку вторую жизнь. Здесь анонсировалось то создание бизнес-центра, то обустройство ФОКа. Однако, по информации администрации Советского района Волгограда, в 2021 году территория была выкуплена частником, который намеревался возвести здесь многоквартирный жилой дом.









Но даже со сносом многострадального здания возникли проблемы. При этом заброшенный объект отделяет массив жилых многоквартирных домов на ул. 35-й Гвардейской от основной части бывшего посёлка им. Петрова. Мимо развалин ежедневно ходят ученики школы № 23, а также воспитанники ДЮЦа и спортивных секций местного плавательного бассейна.

Редакция ИА «Высота 102» попросила районные власти прокомментировать сложившуюся ситуацию. Как выяснилось, муниципалитет знает о проблеме.

– Мы видим, что собственники пытаются как-то ограничить доступ третьих лиц в здание. Недавно были вновь забиты досками оконные проёмы на первом этаже, а также входные группы. Но, конечно же, это всё довольно быстро разламывается и отрывается. На сегодняшний день администрацией района направлено исковое заявление в суд о понуждении юридических лиц, владеющих сооружением, к его полноценному ограждению, – рассказал журналистам заместитель главы Советского района Волгограда Максим Дмитриенко.





При этом о сроках сноса разрушающегося рынка на сегодняшний день ни районным, ни городским властям ничего не известно.

– В настоящее время правообладатель данных объектов не обращался в департамент по градостроительству и архитектуре с уведомлением о сносе здания, а также за получением разрешения на строительство каких-либо объектов на указанном участке, – уточнили в администрации Волгограда.





Отметим, согласно данным публичной кадастровой карты, земля под заброшенным рынком по прежнему имеет разрешённый вид использования «для размещения физкультурно-оздоровительного центра».