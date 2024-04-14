



За восемь лет работы в сетевом маркетинге Константин Белянский объездил десятки городов России. Он мог переехать в Волгоград или обосноваться в Москве, но в конце концов вернулся в родной Николаевский район. Здесь, на развалинах бывшего детского дома, он обустроил конное подворье и задумался о развитии сельского туризма. К чему привела его идея, и почему «козотерапия» стала одним из любимых занятий путешественников со всей России, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Два года молодой юрист проработал в правоохранительных органах. Однако бумажная волокита оказалась ему не по душе. Тогда мужчина кардинально сменил профиль и ушел в сетевой маркетинг. Восемь лет Константин ездил по командировкам, видел небольшие города и крупные мегаполисы, но нигде не чувствовал себя по-настоящему на своем месте.

- До 14 лет я вообще никак не был связан ни с землёй, ни с сельским хозяйством. А после переезда в бабушкин сельский домик у меня вдруг появилась такая тяга, что я завел сначала кроликов, потом - свиней. На какое-то время взрослая жизнь вытеснила мое увлечение. Но в 2019 году мы арендовали участок на территории бывшего пионерского лагеря в селе Политотдельское, что в 38 километрах от Николаевска. В 2014 году лагерь был закрыт, и за это время место пришло в полное запустение – в высокой сорной траве водились и клещи, и гадюки, - вспоминает Константин Белянский. – Сначала здесь жила всего одна лошадка – наша Награда. Я познакомился с ней в Камышине, когда ей было шесть месяцев. Милый и озорной жеребенок, она сама выбрала меня из всех присутствующих в конном клубе. Я с детства любил лошадей, поэтому сразу же решил – ее надо покупать.





Вскоре вместе с Наградой на небольшом конном подворье обосновалась еще одна лошадь из Средней Ахтубы. Когда хозяйка отказалась от животного, Константин ничуть не сомневался – Награде нужна компания.​

-​ Сначала я брал лошадей для себя. Но потом мне захотелось делиться результатом своей работы с окружающими. В то же время вокруг меня собралась компания любителей лошадей. Двое из них купили себе меринов, - рассказывает житель Николаевского района. – Тогда-то я и решил заняться сельским туризмом. ​ В нашем районе не так много точек притяжения – два музея, набережная да кафешки. Люди, которые приезжают на родину или гостят у родственников, ходят по ним два-три дня, а после думают, чем бы еще заняться.

Конное подворье в заповедной зоне – с чистейшим воздухом, удивительной природой, животными и птицами, занесенными в Красную книгу Волгоградской области. Казалось, что лучшего места для туристов и не придумать. Но за красивой картинкой скрывалась суровая реальность сельской жизни.









- Я думаю, что немногие туристы проехали бы лишних 38 километров от Николаевска, чтобы попасть к нам в гости. К тому же, заехать на окраину села в распутицу было крайне проблематично. Зимой трудностей было ничуть не меньше, - объясняет Константин. – Когда я вынашивал в голове эти мысли, все вокруг стало складываться против меня. Само место, на котором я чувствовал себя только лишь гостем, будто бы выталкивало. В мае 2022 года я принял экстренное решение о переезде. Новый участок в Старой Николаевке напротив деревянной мельницы оказался таким же забытым и заброшенным – за годы запустения на нем выросла разве что свалка. Но для нас, жителей Николаевского района, это место особенно важно, потому что в 1763 году здесь по указу Елизаветы Петровны начали селиться соледобытчики - люди, которые приехали добывать соль из Новороссии. На этих территориях у них располагалась перевалочная база. В прошлом здесь были улицы, сад, детский дом. На старом фундаменте детского дома мы и поставили конюшню. Работы было непочатый край – мы проводили электричество, пробивали скважину для запуска воды, расчищали землю от сухой травы, строили загон. В августе своим ходом перегнали сюда лошадей – 25 километров с места их прошлого постоя. В ту же ночь она разбили новый загон и ушли на прежнее подворье. Утром я примчался туда, а они стоят и барабанят – пускайте нас!

Сейчас о титанической работе на новом участке Константин говорит очень буднично: "Да, было тяжело, но мы справились". Тогда же, полтора года назад, не опустить руки помогли жители Николаевска. Узнав о проекте Константина, горожане потянулись к будущему подворью​ и помогли вернуть к жизни место, забытое и заброшенное на долгих тридцать лет.

- Не могу сказать, откуда тогда брались силы. Помогала семья, помогли жители Николаевского района. Я рассказывал о своем проекте в социальных сетях, и неожиданно для меня самого на эти сообщения откликнулись десятки земляков со всех точек страны и мира. Людям было радостно от того, что на их земле что-то делается, что-то создается. Одни помогали материально, другие приезжали к нам на помощь и выкашивали заросли травы, разбирали горы сухостоя, - говорит Константин Белянский. – За пять месяцев мы обжили новое место: поставили конюшню, птичий и козий дворики, обустроили сторожку. Конечно, было непросто. Мы обосновались рядом с грузовой переправой, и еще пять месяцев лошади – их к тому моменту было уже шесть – привыкали к новым условиям. Период адаптации пришёлся на август, когда переправа работает на пике своих возможностей. Все это время мы постоянно были рядом с животными, успокаивали их и помогали освоиться.

Когда казалось, что сил на работу в селе почти не осталось, Константин решил… завести коз. От коллег из Карелии мужчина узнал о расслабляющих сеансах «козотерапии». Узнал и тут же загорелся идеей!

- За несколько лет наши нубийские и альпийские молочные козы настолько социализировались, что стали совершенно ручными. Они позволяют посетителям не только погладить себя, но даже подоить. У молодежи сеансы «козотерапии» вызывают самые искренние эмоции. А с каким удивлением дети пяти-шести лет заходят в курятник и достают яйца из гнезда. Для них, жителей городов, это самая настоящая диковинка.

Для большинства туристов жизнь на подворье выглядит, как экзотика и релаксация вдали от шумного и суетливого города. А вот для самого фермера из Николаевского района – это тяжелый ежедневный труд без перерывов на выходные и отпуска.





- Сейчас я понимаю, почему многие уезжают в областные города, в столицы. На селе тяжело… Каждый день мы занимаемся скотиной. После рождения козлят я по пять раз за сутки дою коз, занимаюсь малышами, ухаживаю за лошадьми. В этом году нам даже пришлось сократить количество животных, так как найти помощников и работников крайне непросто. Далеко не каждый выдерживает такие условия: многих ребят хватает максимум на полторы- две недели. А дальше люди просто убегают... Они не хотят быть привязанным к определенному месту, зависеть от графика животных и нести за них ответственность. Но что поделать? Дорогу осилит идущий, - скромно отвечает мужчина. – В том году мы поставили на территории беседку, закупили кемпинговые палатки, купили карету. Потихоньку развиваемся…





Несмотря на тяжелый быт, строгое расписание и постоянную загруженность, именно здесь, на уже родном подворье, Константин Белянский ощущает себя счастливым.

- Я всегда придерживался правила: где родился, там и сгодился. И сейчас мне кажется, что само место дает мне какую-то силу и энергию, - рассуждает предприниматель. – Здесь, на родной земле, я чувствую себя своим. К нам часто приезжают жители Николаевского района, которые в силу обстоятельств разъехались по всей России-матушке. И для них это подворье становится такой же отдушиной, как и для меня самого. Когда я вижу их эмоции, то понимаю - я не зря трачу свое время, своё здоровье и силы.

Автор: Виктория Чумакова