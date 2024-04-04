В редакцию V102.RU обратился предприниматель Сергей Княжеченко, чьи арендуемые складские площади с пластиковой продукцией сгорели в пожаре, произошедшем 30 ноября 2022 года в Кировском районе Волгограда по адресу Самарская, 1г.

Бизнесмен склонен винить в случившемся сотрудников ГУ МЧС России по Волгоградской области, которые, по его словам, допустили халатность, что привело к увеличению площади бедствия до 10 000 квадратных метров вместо официально заявленных 1500. Общий ущерб ИП оценивает в 230 миллионов рублей.





— Я вынужден обратиться к вам за помощью, потому что с уголовным делом, возбужденным органами СК после ставшего для меня «золотым» пожара, начали происходить странные вещи. Комитет 24 января 2024 года мне отвечает, что виновник якобы установлен, но его нельзя привлечь к ответственности, поэтому расследование приостанавливают. Самое интересное, что прокуратура 2 февраля пишет мне в ответ, что по делу не принято никакого окончательного решения, и оно фактически расследуется. Как это понимать вообще? То есть, все известно, но привлечь невозможно. Это бред абсолютный. Виновный на Марсе что ли находится? — негодует коммерсант.

По его словам, к месту происшествия сотрудники МЧС в ночь на 30 ноября добирались почти 50 минут, а приехав, утверждает предприниматель, сначала не предпринимали ничего, а потом лишь усугубили ситуацию:

— По камерам видеонаблюдения видно, что из склада шел густой черный дым, открытого пламени не было. Я сам лично был на объекте и снимал все, что происходило. Спасатели вяло ходили друг за другом, переговаривались, но тушить никто ничего не собирался, так как якобы не было воды в гидрантах на территории комплекса. Но, минутку, ребята, вы на свадьбу ехали или на пожар? А гидрант у нас есть, мы его им показали. На что получили ответ: «Он не работает». Хотя недавно был пожар у соседей, и они брали из гидранта воду, даже справку мне дали, сколько кубов потратили, — вспоминает бизнесмен. — Возгорание началось в подвале, пожарные же обошли помещение с другой стороны через арендатора и открыли аварийный выход, тем самым увеличив тягу, доступ кислорода. После этого произошло резкое возгорание. Пламя вышло через окна, поднялось на крышу и проникло в мое же помещение, разделенное капитальной стенкой. Уничтожено имущество на площади 10 тысяч «квадратов», хотя изначально масштаб бедствия был не больше 700 квадратных метров. Рядом были помещения ООО «Офисмаг-Поволожье», тоже все сгорело, у них ущерба на 320 миллионов рублей. Пожарные бездействовали на протяжении пяти часов. То есть по факту совсем ничего не делали, не тушили тлеющий пластик, водой не проливали. А что было бы, если внутри находились люди? Пожарные не учатся на ошибках своих коллег. «Зимняя вишня» и множество других происшествий так ничему никого не научили.

К утру, как уточняет Княжеченко, на место происшествия прибыл теперь уже временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области Сергей Смирнов. Пострадавший предприниматель уверяет, что начальник «просто отметился и уехал».

— Я лично отгонял машину арендаторов от пылающего строения, сотрудники МЧС ничего не делали, лишь ходили и курили. Они потом все же взяли воду из гидранта и начали якобы тушить. В итоге все само собой спокойно догорело. Дознаватель МЧС был на месте, но в возбуждении уголовного дела отказали, так как не нашли умысла. Причина пожара до сих пор не установлена. Внутрь выгоревшего склада невозможно зайти, так как существует угроза обрушения. В итоге после жалоб дело возбудил СК. Меня ознакомили с экспертизами, которые говорят, что виновниками распространения пожара и причинения ущерба являются сотрудники МЧС. Однако виновных до сих пор, как я уже говорил, не могут привлечь к ответственности, хотя в марте 2024 года уголовному делу был уже год. В данный момент расследование приостановлено на основании п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ «производство по уголовному делу приостанавливается, если место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует». При этом никто так и не объяснил мне, что это означает. Начинает складываться ощущение, что дело пытаются просто-напросто развалить, — рассуждает предприниматель.

С уничтоженным огнем зданием, как поясняет коммерсант, он не может ничего сделать, так как предварительное расследование приостановлено:

— Как собственник я обязан закрыть доступ на объект, чтобы на пепелище никто не проник. Ведь в случае чего отвечать придется мне. Своими силами пытались закрывать проблемные участки фанерными листами, но их отдирают и проникают внутрь маргиналы. В полиции лишь разводят руками. Пока по делу нет движений, я фактически связан по рукам и ногам, не могу возместить ущерб. У меня кредиты на довольно приличную сумму, примерно в половину изначальной стоимости здания, а платить их нечем, — резюмирует Сергей Княжеченко.

В прокуратуре Волгоградской области в ответ на официальный запрос «Высоты 102» пояснили, что расследование уголовного дела продолжается:

— В СО по Кировскому району Волгограда СУ СК России по Волгоградской области находится уголовное дело № 12302180004000023, возбужденное 24 марта 2023 года по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами из числа сотрудников ГУ МЧС России по Волгоградской области своих обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к обязанностям по должности, повлекшее причинение крупного ущерба по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Окончательное решение по результатам расследования не принято. Сведения об обстоятельствах расследования данного уголовного дела, в том числе об установлении причастных к совершению преступления лиц, не могут быть представлены по причине недопустимости разглашения данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ), — прокомментировал начальник отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, советник юстиции Кирилл Гольбрайх.

Уточняется, что оснований для прокурорского вмешательства не усматривается, а о результатах расследования заинтересованных лиц уведомят в установленном порядке.





В свою очередь в СУ СКР по Волгоградской области, куда редакция «Высоты 102» направила запрос 28 марта 2024 года с просьбой прокомментировать информацию о приостановлении уголовного дела, официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова целую неделю готовила вот такой исчерпывающий ответ:

— В ответ на Ваш запрос сообщаем, что все возможные сведения о предварительном следствии по мере допустимости и в случаях, не противоречащих действующему законодательству, в том числе УПК РФ, публикуются на информационных ресурсах ведомства, открытых для ознакомления, в частности на официальном сайте СУ СК РФ по Волгоградской области. Дополнительно разъясняем, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, — цитирует информагентство старшего помощника руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ.

В региональном главке МЧС отмечали, что сигнал о задымлении складов в промзоне на улице Самарской Кировского района поступил 30 ноября в 03.30. На момент поступления сообщения площадь возгорания составляла несколько сотен квадратных метров. Однако уже в 04.55 пожару присвоили второй ранг сложности, а к 08.00 пламенем было объято уже 1500 «квадратов».

По словам начальника ЦУКС полковника внутренней службы Сергея Смирнова, который отвечал на вопросы журналистов непосредственно на месте происшествия, по прибытии к складам руководителя тушения пожара выяснилось, что здание не обеспечено должным образом противопожарным водоснабжением.

Смирнов утверждал, что площадь пожара могла быть куда меньше заявленных по итогу полутора тысяч квадратных метров. Всему виной стечение обстоятельств — стремительное распространение огня и отсутствие нужного количества воды в первые часы возгорания. Учитывая сложность ситуации, уже к 09.00 на месте развернули оперативный штаб пожаротушения и создали боевые участки.

Как рассказали корреспондентам пожарные, работавшие на месте ЧП, несмотря на то, что здание горевшего склада располагается всего в трех сотнях метров от берега реки, тянуть рукава им пришлось два километра — из-за отсутствия прямого доступа к Волге.

К ликвидации пожара привлекали 104 человека, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 85 человек и 28 спецмашин. О полной ликвидации в пресс-службе чрезвычайного ведомства сообщали в день ЧП в 12.50. С момента регистрации сообщения в диспетчерской МЧС к тому времени прошло уже более девяти часов.

Напомним, подробности масштабного пожаре в промзоне на улице Самарской опубликованы в отдельном материале информагентства.

Видео и фото: Сергей Княжеченко, Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Коллаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»