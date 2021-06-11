Здравоохранение

В поликлиниках и больницах Волгоградской области грядет большой ремонт

Здравоохранение 11.06.2021 18:00
0
11.06.2021 18:00


Сразу несколько электронных аукционов объявлено с начала июня текущего года на разработку проектной документации или выполнение капитального ремонта медицинских учреждений Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, капитальный ремонт помещений грядет в здании амбулаторно-поликлинического отделения №1 поликлиники №4, расположенной в Ворошиловском районе на улице Елецкая. Начальная цена контракта - 91,4 миллиона рублей. Исполнителю работ предстоит капитально отремонтировать помещения в семиэтажном здании амбулаторно-поликлинического отделения в срок до 30 ноября 2022 года. Предусмотрена замена оконных и дверных блоков, внутренняя отделка помещений с обустройством перегородок, замена систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализаций, установка блоков систем кондиционирования и прочие работы.
Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на проведение капитального ремонта фасада, входных групп и террасы здания хирургического корпуса №11 областной клинической больницы №1 на улице Ангарская. Стоимость ремонта оценивается в 50,9 миллиона рублей. 

Масштабные работы по ремонту и благоустройству здания и территории предстоят в ГУЗ "Клиническая поликлиника №28" в Дзержинском районе Волгограде на улице им. Константина Симонова. Электронный аукцион на  сумму более 65,3 миллиона рублей объявлен несколько дней назад. Согласно положительному заключению облгосэкспертизы, в 7-этажном здании поликлиники предстоит капитальный ремонт помещений, расширение отдельных дверных проемов в перегородках, замена оконных и дверных блоков, ремонт входных групп, мест общего пользования, капитальный ремонт инженерных сетей, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации людей. 
Готовят к капитальному ремонту и здание ЦСО в Урюпинске под размещение центра амбулаторной онкологической помощь (ЦАОП) ГБУЗ Урюпинская ЦРБ. На эти цели выделено почти 3,5 миллиона бюджетных рублей. 
В клинической больнице №4 в Волгограде, где лечат коронавирусных пациентов, выполнят капитальный ремонт электроснабжения (подключение дизель-генераторных установок). Электронный аукцион с начальной ценой на сумму более 1,1 миллиона рублей объявлен на текущей неделе. 
В Еланской ЦРБ за полмиллиона рублей отремонтируют кровлю котельной. В настоящее время ищут подрядчика на выполнение работ. А в Котельниковской ЦРБ готовят к капитальному ремонту кабинет маммографии. Начальная цена контракта - более 404 тысяч рублей.
Два электронных аукциона объявлены на разработку проектной документации по капитальному ремонту помещений ГУЗ "Больница №22" в Красноармейском районе по адресам ул. Доценко,66 и ул. Водников, 5. Начальная стоимость работ в общей сложности составляет почти 2,2 миллиона рублей. 
Ищут подрядчика для разработки проектной и рабочей документации по строительству поликлиники городской детской больницы в Волжском. Начальная цена контракта составляет 17,5 миллиона рублей. Планируется, что пропускная способность нового медицинского учреждения будет 350 посещений в смену. Исполнитель работ должен подготовить проектную документацию, предоставить ее на рассмотрение в ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" и получить положительное заключение.

Напомним, что с 2021 года регионе стартовала областная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Общий объем финансирования, по данным администрации Волгоградской области, составит более 11 миллиардов рублей. До 2025 года в регионе планируют построить новые медучреждения, провести капремонт поликлиник, установить современное оборудование, обновить автопарк, привлечь около тысячи специалистов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние 9 квартир от застройщика в ЖК Кировского района

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Здравоохранение
09.06.2021 15:44
Здравоохранение 09.06.2021 15:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.06.2021 15:49
Здравоохранение 08.06.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
08.06.2021 11:22
Здравоохранение 08.06.2021 11:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
05.06.2021 17:12
Здравоохранение 05.06.2021 17:12
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
04.06.2021 16:06
Здравоохранение 04.06.2021 16:06
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
03.06.2021 16:57
Здравоохранение 03.06.2021 16:57
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.06.2021 18:52
Здравоохранение 02.06.2021 18:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.06.2021 16:34
Здравоохранение 02.06.2021 16:34
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.06.2021 08:06
Здравоохранение 02.06.2021 08:06
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
01.06.2021 10:10
Здравоохранение 01.06.2021 10:10
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
31.05.2021 20:51
Здравоохранение 31.05.2021 20:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.05.2021 14:07
Здравоохранение 28.05.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2021 18:56
Здравоохранение 26.05.2021 18:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2021 16:17
Здравоохранение 26.05.2021 16:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.05.2021 13:32
Здравоохранение 21.05.2021 13:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:11
На юге Волгограда из-за ливня обвалился тротуарСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
В поликлиниках и больницах Волгоградской области грядет большой ремонтСмотреть фотографии
16:56
Волгоградские дальнобойщики успешно оспорили более 350 штрафов за мифический перевесСмотреть фотографии
16:11
За сбыт наркотиков десантнику осужден житель ВолжскогоСмотреть фотографии
15:58
В зоне внимания – кадры: РИТЭК определил лучших по профессии и подарил студентам учебный полигонСмотреть фотографии
15:54
Около 3 тысяч волгоградских школьников приняли участие в профилактических мероприятиях «Дорога железная – не для игры!»Смотреть фотографии
15:16
В Волгограде скончался еще один мотоциклист в страшной аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
Бывшему главному приставу Волгоградской области грозит до 12 лет за коррупциюСмотреть фотографии
14:17
Бросила дочь и ушла пить: в Волгоградской области мать ответит за гибель ребенкаСмотреть фотографии
13:19
Саженцам дубов в Волго-Ахтубинской пойме пообещали 10-летний уходСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде вручили госнаграды ко Дню РоссииСмотреть фотографии
12:20
Влетел в знак: в Волгограде сбили еще одного мотоциклиста (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Потерявший жену и сына волгоградец обжаловал приговор врачамСмотреть фотографии
12:06
Волгоградские урбанисты взялись за благоустройство островов Сарпинский и ГолодныйСмотреть фотографии
11:58
В Волгограде водитель пытался переложить вину за ДТП на ребенка-инвалидаСмотреть фотографии
11:18
В Волгоград прибудет ковчег с мощами святого Александра НевскогоСмотреть фотографии
11:02
Водитель кабриолета в Волгоградской области пытался дать взятку догнавшим его полицейским (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:57
В Волгограде снесут аварийную двухэтажку в камышахСмотреть фотографии
09:30
Волгоградский промышленник Олег Савченко оценил итоги ПМЭФ-2021Смотреть фотографии
09:12
Двухлетняя девочка погибла из-за восковой свечи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:12
Экс-мэр Волгограда заболел коронавирусом после прививки "Спутником"Смотреть фотографии
08:54
В Волгоградской области снова прогремят грозыСмотреть фотографии
08:42
В Волгограде иномарка врезалась в скоростной трамвайСмотреть фотографии
08:27
В Волгограде на тусовке стритрейсеров насмерть разбились двое парней (ФОТОШОК)Смотреть фотографии
20:57
Волгоградским водителям напомнили о правилах пересечения железнодорожных переездовСмотреть фотографии
19:57
«Синара-Девелопмент» открывает продажи квартир в ЖК «Романовъ. New Life» в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:56
Управляющая компания под Волгоградом судится с жителями втайне от нихСмотреть фотографии
18:03
В Волгограде истязавших ребенка мать и отчима приговорили к 14 годам колонииСмотреть фотографии
17:17
Под Волгоградом высадили 600 кг желудейСмотреть фотографии
16:59
Полиция изъяла электросамокаты на Центральной набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 