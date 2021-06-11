



Сразу несколько электронных аукционов объявлено с начала июня текущего года на разработку проектной документации или выполнение капитального ремонта медицинских учреждений Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, капитальный ремонт помещений грядет в здании амбулаторно-поликлинического отделения №1 поликлиники №4, расположенной в Ворошиловском районе на улице Елецкая. Начальная цена контракта - 91,4 миллиона рублей. Исполнителю работ предстоит капитально отремонтировать помещения в семиэтажном здании амбулаторно-поликлинического отделения в срок до 30 ноября 2022 года. Предусмотрена замена оконных и дверных блоков, внутренняя отделка помещений с обустройством перегородок, замена систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, пожарной и охранной сигнализаций, установка блоков систем кондиционирования и прочие работы.

Объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика на проведение капитального ремонта фасада, входных групп и террасы здания хирургического корпуса №11 областной клинической больницы №1 на улице Ангарская. Стоимость ремонта оценивается в 50,9 миллиона рублей.





Масштабные работы по ремонту и благоустройству здания и территории предстоят в ГУЗ "Клиническая поликлиника №28" в Дзержинском районе Волгограде на улице им. Константина Симонова. Электронный аукцион на сумму более 65,3 миллиона рублей объявлен несколько дней назад. Согласно положительному заключению облгосэкспертизы, в 7-этажном здании поликлиники предстоит капитальный ремонт помещений, расширение отдельных дверных проемов в перегородках, замена оконных и дверных блоков, ремонт входных групп, мест общего пользования, капитальный ремонт инженерных сетей, автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации людей.

Готовят к капитальному ремонту и здание ЦСО в Урюпинске под размещение центра амбулаторной онкологической помощь (ЦАОП) ГБУЗ Урюпинская ЦРБ. На эти цели выделено почти 3,5 миллиона бюджетных рублей.

В клинической больнице №4 в Волгограде, где лечат коронавирусных пациентов, выполнят капитальный ремонт электроснабжения (подключение дизель-генераторных установок). Электронный аукцион с начальной ценой на сумму более 1,1 миллиона рублей объявлен на текущей неделе.

В Еланской ЦРБ за полмиллиона рублей отремонтируют кровлю котельной. В настоящее время ищут подрядчика на выполнение работ. А в Котельниковской ЦРБ готовят к капитальному ремонту кабинет маммографии. Начальная цена контракта - более 404 тысяч рублей.

Два электронных аукциона объявлены на разработку проектной документации по капитальному ремонту помещений ГУЗ "Больница №22" в Красноармейском районе по адресам ул. Доценко,66 и ул. Водников, 5. Начальная стоимость работ в общей сложности составляет почти 2,2 миллиона рублей.

Ищут подрядчика для разработки проектной и рабочей документации по строительству поликлиники городской детской больницы в Волжском. Начальная цена контракта составляет 17,5 миллиона рублей. Планируется, что пропускная способность нового медицинского учреждения будет 350 посещений в смену. Исполнитель работ должен подготовить проектную документацию, предоставить ее на рассмотрение в ГАУ ВО "Облгосэкспертиза" и получить положительное заключение.





Напомним, что с 2021 года регионе стартовала областная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Общий объем финансирования, по данным администрации Волгоградской области, составит более 11 миллиардов рублей. До 2025 года в регионе планируют построить новые медучреждения, провести капремонт поликлиник, установить современное оборудование, обновить автопарк, привлечь около тысячи специалистов.



