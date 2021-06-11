Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-мае





В январе-мае 2021 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 68,3 тысяч гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 12,4 тыс. ДФЭ1 (+16,7% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 41,8 тыс. ДФЭ (рост в 6 раз), в экспортном – 6,1 тыс. ДФЭ (-18,5%), в импортном – 7,9 тыс. ДФЭ (рост в 1,8 раза).

Как сообщили ИА «Высот 102» в пресс-службе ПривЖД, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в 2,8 раза и составило 60,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 800 тыс. тонн грузов (+65,1%), в том числе:

- промышленных товаров народного потребления – 15,2 тыс. ДФЭ (рост в 12 раз к уровню января-мая 2020 года);

- химикатов и соды – 14,6 тыс. (+33,1%);

- метизов – 11,5 тыс. (рост в 12 раз);

- машин, станков и двигателей – 5,4 тыс. (рост в 20 раз);

- черных металлов – 3 тыс. (+46,7%);

- цветных металлов – 2,2 тыс. (+1,4%);

- продовольственных товаров – 2 тыс. (+26%);

- автомобилей и комплектующих – 983 ДФЭ (рост в 6,8 раза)

- нефти и нефтепродуктов – 940 ДФЭ (на уровне 2020 года).



