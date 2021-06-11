Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-мае

В январе-мае 2021 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено более 68,3 тысяч гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Во внутреннем сообщении перевезено 12,4 тыс. ДФЭ1 (+16,7% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 41,8 тыс. ДФЭ (рост в 6 раз), в экспортном – 6,1 тыс. ДФЭ (-18,5%), в импортном – 7,9 тыс. ДФЭ (рост в 1,8 раза).
Как сообщили ИА «Высот 102» в пресс-службе ПривЖД, количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло в 2,8 раза и составило 60,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 800 тыс. тонн грузов (+65,1%), в том числе:
- промышленных товаров народного потребления – 15,2 тыс. ДФЭ (рост в 12 раз к уровню января-мая 2020 года);
- химикатов и соды – 14,6 тыс. (+33,1%);
- метизов – 11,5 тыс. (рост в 12 раз);
- машин, станков и двигателей – 5,4 тыс. (рост в 20 раз);
- черных металлов – 3 тыс. (+46,7%);
- цветных металлов – 2,2 тыс. (+1,4%);
- продовольственных товаров – 2 тыс. (+26%);
- автомобилей и комплектующих – 983 ДФЭ (рост в 6,8 раза)
- нефти и нефтепродуктов – 940 ДФЭ (на уровне 2020 года).
1ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).