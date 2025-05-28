Телеком

T2 и ВолГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Телеком 28.05.2025 09:08 Реклама
0
28.05.2025 09:08 Реклама


Оператор заключил соглашение о сотрудничестве с Волгоградским государственным университетом.В рамках партнерства T2 и ВолГУ планируют провести ряд совместных мероприятий, направленных на повышение качества образования, развитие научно-исследовательской и культурной деятельности в регионе.
Соглашение подписали директор волгоградского филиала Т2 Евгений Брюзгин и ректор ВолГУ Алла Калинина. В ходе совместной работы оператору предстоит реализовать ряд значимых проектов,направленных на поддержку студентов и интеграцию цифровых решений в учебные процессы вуза.
Стороны намерены развивать практико-ориентированное взаимодействие, совместно организуя образовательные, карьерные и научные мероприятия. Представители Т2 смогут принимать участие в конференциях, семинарах, круглых столах, проводить лекции и мастер-классы для студентов, делиться опытом и знаниями. Особое внимание при этом будет уделено интеграции учащихся в реальные проектные задачи: это позволит им не только углубить теоретические знания, но и получить ценный практический опыт, необходимый для успешного профессионального роста и построения карьеры.
Кроме того, в рамках реализации соглашения планируется учреждение именных стипендий, а также организация стажировок, учебно-производственной практики и иных мотивационных программ для студентов ВолГУ на базе волгоградского филиала T2. Дополнительно учащиеся вуза смогут использовать кейсы из производственного и исследовательского опыта оператора при разработке выпускных квалификационных работ.  
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Т2:
— Сотрудничая с вузами, T2 стремится выстраивать партнерские отношения, которые будут в полной мере способствовать формированию дополнительных практико-ориентированных возможностей для студентов. Мы рассматриваем подобные соглашения как важный элемент диалога между бизнесом и академическим сообществом, и совместная работа с ВолГУ логично продолжает эту стратегию. В честь 45-летнего юбилея университета мы приготовили для вуза технологичный подарок – зону для зарядки мобильных устройств. Она станет символичным вкладом нашей компании в формирование современной и комфортной образовательной среды для учащихся вуза.
Алла Калинина, ректор Волгоградского государственного университета:
— ВолГУ ориентирован на развитие партнерских отношений, направленных на формирование у студентов практических компетенций за пределами академической теории. Сотрудничество с Т2 станет не только вкладом в развитие проектной активности молодежи, но и ярким примером того, как университет и бизнес могут вместе формировать востребованные компетенции. Мы уверены, что такие инициативы помогают студентам увереннее двигаться к своим карьерным целям и чувствовать поддержку на каждом этапе обучения.
Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjebDeCu

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
27.05.2025 16:29
Телеком 27.05.2025 16:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2025 15:58 Реклама
Телеком 23.05.2025 15:58 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.05.2025 11:23 Реклама
Телеком 23.05.2025 11:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2025 14:52
Телеком 15.05.2025 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2025 11:32 Реклама
Телеком 15.05.2025 11:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.05.2025 11:16 Реклама
Телеком 14.05.2025 11:16 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2025 15:29 Реклама
Телеком 13.05.2025 15:29 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2025 11:24
Телеком 13.05.2025 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.05.2025 15:40 Реклама
Телеком 12.05.2025 15:40 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.05.2025 15:43
Телеком 06.05.2025 15:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.05.2025 13:47 Реклама
Телеком 06.05.2025 13:47 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.05.2025 17:03 Реклама
Телеком 05.05.2025 17:03 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.05.2025 15:38 Реклама
Телеком 05.05.2025 15:38 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.05.2025 11:06 Реклама
Телеком 05.05.2025 11:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.04.2025 14:30
Телеком 30.04.2025 14:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

10:29
Виноваты дачники? В ЦБ объяснили волгоградцам причины разгулявшейся инфляцииСмотреть фотографии
10:02
Пикап завис между полосами после ДТП в тоннеле на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Участвовавшему в драке юных футболистов в Волгограде фанату на год запретили посещать матчиСмотреть фотографии
09:40
Волгоградке грозит десятилетний срок за фиктивную инвалидностьСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом водителя оштрафовали за причинение боли сотрудникам ДПССмотреть фотографии
09:08
T2 и ВолГУ подписали соглашение о сотрудничествеСмотреть фотографии
08:54
Волгоградские банкиры назвали самые популярные купюры для фальшивомонетчиковСмотреть фотографии
08:29
45 пьяниц за рулем задержали в Волгограде за неделюСмотреть фотографии
08:08
Рейс из Шереметьево в Волгоград отменили по приказу РосавиацииСмотреть фотографии
07:11
«Все, как у детей»: сотрудница «Сталинградской битвы» выкармливает выкинутых из гнезда двоих бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
07:00
Жители уговорили мэрию Волгограда построить за миллион площадку для собакСмотреть фотографии
06:32
Под Волгоградом осудили мотоциклиста, убившего люлькой пенсионеркуСмотреть фотографии
21:34
В России ужесточат правила работы коллекторов с должникамиСмотреть фотографии
21:17
Одичавшие собаки загнали молодого лосенка в Саратовской областиСмотреть фотографии
20:57
«Закрываем окна»: волгоградцы задыхаются из-за пожара на берегу ВолгиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:27
Волгоградцев хотят наказывать за езду в «лекарственном опьянении»Смотреть фотографии
20:20
Волгоградского фермера наказали за декларирование зерна в фантомных объемахСмотреть фотографии
20:00
Пять опасных территорий по клещам назвали в волгоградском РПНСмотреть фотографии
19:38
В Волгограде огласили приговор по делу о похищении средь бела дня двоих человекСмотреть фотографии
19:21
Избиение цыганом 25-летней волжанки сняли на видео очевидцыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:04
Госдума поручила полиции заняться бытовой клеветойСмотреть фотографии
18:21
Волгоградец снял на видео драку вороны с огромной крысой в центре городаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:11
В Волгограде экс-начальнику ОЭБ отдела полиции №6 не удалось оспорить срок за взяткуСмотреть фотографии
17:51
Главный пристав региона проведет прием волгоградцев в канун Дня защиты детейСмотреть фотографии
17:48
Оперативники задержали студента после звонка о минировании под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:20
В «Царицынской опере» прошёл масштабный проект «Правнуки Победы»Смотреть фотографии
17:05
«Закон выбросили в урну»: волгоградку вгоняют в долги за совершённое угонщиком ДТПСмотреть фотографии
16:29
Рельсы и шпалы сняли на трамвайных путях в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:29
Билайн обеспечил связью гостей парк-клуба «Дубровский»Смотреть фотографии
16:25
УФАС накажет волгоградский «Газпром» за срыв отопительного сезонаСмотреть фотографии
 