Общество

Рейс из Шереметьево в Волгоград отменили по приказу Росавиации

Общество 28.05.2025 08:08
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28.05.2025 08:08


Самолет авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы, который должен был приземлиться сегодня, 28 мая, в Волгограде, отменен. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на электронное табло воздушной гавани города-героя, борт должен был вылететь из Шереметьево. Соответственно, не отправится в столицу и самолет этой авиакомпании из Волгограда в 10-30 ч.
В то же время задерживается вылет самолета авиакомпании «Победа», который должен был покинуть аэропорт Волгограда в 5-45 ч. Ориентировочно борт отправится в Шереметьево в 9-45. Также позже расписания этот же борт вылетит в Москву. 

В аэропорту Волгограда пояснили, что в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства московского авиаузла в расписании аэропорта Волгограда возможны и другие изменения. Актуальная информация о графике движения воздушных судов доступна по телефону справочной +7 (8442) 32-60-48,  на онлайн-табло официального сайта аэропорта.
Причиной задержек рейсов стали меры безопасности, введенные накануне Росавиацией в Шереметьево. Ограничения на прилет и вылет самолетов действовали также в других аэропортах российских регионов. 
Фото V102.RU (архив)

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