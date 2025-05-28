Пикап завис между полосами после ДТП в тоннеле на Тулака в Волгограде

В Советском районе Волгограда при въезде в тоннель столкнулись три автомобиля, есть пострадавший. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону. Авария произошла накануне вечером напротив дома №1 по ул. Богучарская.

- Произошло столкновение автомашин «Лада Приора», Mitsubishi и «Лада Гранта». В результате ДТП пассажирка «Лада Гранта» доставлен в медучреждение, - сообщили в главке.

От удара японский пикап выбросило на островок безопасности, разделяющий полосы движения в тоннеле.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области