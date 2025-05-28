Происшествия

45 пьяниц за рулем задержали в Волгограде за неделю

Происшествия 28.05.2025 08:29
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28.05.2025 08:29


За  неделю на дорогах  Волгограда сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 45 нетрезвых водителей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, водители незамедлительно были отстранены от управления транспортом. Автомобили и  мотоциклы помещены на специализированную стоянку. 
В главке напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная и уголовная ответственность. 
А повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечёт уже уголовное наказание, с конфискацией транспорта в собственность государства. 

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