Волгоградке грозит десятилетний срок за фиктивную инвалидность





В Волгограде следователи завершили сбор доказательств по уголовному делу, возбуждённому против одной из местных жительниц. Как сообщает ИА «Высота 102», женщина по подложным документам оформила инвалидность и годами незаконно получала от государства денежные выплаты.

- В 2014 году фигурантка вступила в преступный сговор с неустановленным следствием лицом и при его содействии незаконно оформила себе вторую группу инвалидности, не имея на то медицинских оснований и не проходя необходимую медико-социальную экспертизу. В дальнейшем она систематически продлевала соответствующий статус, предоставляя фиктивные документы в уполномоченные органы, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Таким образом волгоградка тянула деньги из государства десять лет подряд. В результате чего ей было выплачено из социального фонда более 1,5 млн рублей.

Отметим, по итогу расследования женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Материалы готовятся к передаче в суд. Предприимчивая волгоградка в содеянном созналась и вернула государству полученные ранее средства. За мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере, ей может грозить до 10 лет тюрьмы. В настоящее время правоохранители пытаются установить соучастников преступной схемы.