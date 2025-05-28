В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал. Приговором Фроловского городского суда Волгоградской области Карен Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Общество 28.05.2025 09:11
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28.05.2025 09:11
В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал. Приговором Фроловского городского суда Волгоградской области Карен Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
48-летний житель Фролово Волгоградской области осужден за применение насилия в отношении сотрудников ДПС. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском городском суде, поздним вечером 17 сентября 2024 года сотрудники ДПС попытались остановить Mersedes-Benz , которым управлял Карен Х. Однако требования правоохранителей мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил и попытался скрыться. Когда в результате погони его настигли, водитель отказался проследовать к служебному автомобилю и вновь предпринял попытку убежать, нанеся одному из сотрудников один удар локтем по лицу. Не успокоился буйный водитель и после того, как на него надели наручники. Карен Х. вновь нанес одному из сотрудников ДПС один удар кулаком в плечо и один - по предплечью, а второму - один удар ладонью по лицу.Мужчину в итоге все-таки доставили в отдел полиции, где в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.19.3, по ч.2 ст.12.25, ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.
В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал. Приговором Фроловского городского суда Волгоградской области Карен Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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