



48-летний житель Фролово Волгоградской области осужден за применение насилия в отношении сотрудников ДПС. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском городском суде, поздним вечером 17 сентября 2024 года сотрудники ДПС попытались остановить Mersedes-Benz , которым управлял Карен Х. Однако требования правоохранителей мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил и попытался скрыться. Когда в результате погони его настигли, водитель отказался проследовать к служебному автомобилю и вновь предпринял попытку убежать, нанеся одному из сотрудников один удар локтем по лицу. Не успокоился буйный водитель и после того, как на него надели наручники. Карен Х. вновь нанес одному из сотрудников ДПС один удар кулаком в плечо и один - по предплечью, а второму - один удар ладонью по лицу. 48-летний житель Фролово Волгоградской области осужден за применение насилия в отношении сотрудников ДПС. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском городском суде, поздним вечером 17 сентября 2024 года сотрудники ДПС попытались остановить Mersedes-Benz , которым управлял Карен Х. Однако требования правоохранителей мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не выполнил и попытался скрыться. Когда в результате погони его настигли, водитель отказался проследовать к служебному автомобилю и вновь предпринял попытку убежать, нанеся одному из сотрудников один удар локтем по лицу. Не успокоился буйный водитель и после того, как на него надели наручники. Карен Х. вновь нанес одному из сотрудников ДПС один удар кулаком в плечо и один - по предплечью, а второму - один удар ладонью по лицу.

Мужчину в итоге все-таки доставили в отдел полиции, где в отношении него были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст.19.3, по ч.2 ст.12.25, ч.1 ст.12.26 КоАП РФ.В ходе судебного заседания подсудимый вину в предъявленном ему обвинении признал. Приговором Фроловского городского суда Волгоградской области Карен Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.