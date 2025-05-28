Жители уговорили мэрию Волгограда построить за миллион площадку для собак

В Волгограде ищут подрядчика, который в рамках реализации проекта местных инициатив населения обустроит в Кировском районе площадку для выгула собак за 1,1 миллиона рублей, сообщает V102.RU.

Согласно документам, площадка для животных должна появиться в срок до 15 октября напротив девятиэтажного дома №105 по улице Кирова. Она должна быть оборудована тремя барьерами разной высоты и ширины, трамплином и тройным кольцом для собак, а также скамейкой, урной и информационным щитом.

Контракт с исполнителем работ будет заключать МБУ «ЖКХ Кировского района».

Напомним, что в Волгоградской области конкурс поддержки местных инициатив проводится с 2019 года. Его смысл заключается в том, что жители сами выбирают для реализации проекты, которые, по их мнению, имеют первоочередное значение для развития отдельно взятых территорий.

Фото из архива V102.RU