Волгоградские банкиры назвали самые популярные купюры для фальшивомонетчиков

Общество 28.05.2025 08:54
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28.05.2025 08:54
За первые три месяца 2025 года в банковской системе региона обнаружено и передано правоохранительным органам 27 фальшивых купюр. Их число сократилось на 9 штук по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные опубликовали в волгоградском отделении Банка РФ, передает V102.RU.
Наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков по-прежнему пользуются пятитысячные банкноты: их выявили 15 штук, тогда как год назад — 23. Также было обнаружено 11 поддельных купюр номиналом 1000 рублей и одна — в 100 рублей.
В банке напомнили, как отличить настоящую купюру от подделки. Достаточно знать 3–5 защитных признаков – например, водяные знаки, защитную нить, микропечать или скрытые изображения, которые видны при наклоне или повороте банкноты. На некоторых купюрах появился QR-код, содержащий ссылку на страницу официального сайта Банка России с информацией о защитных элементах.
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