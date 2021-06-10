Под Волгоградом высадили 600 кг желудей

Экология 10.06.2021 17:17
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10.06.2021 17:17
В питомнике Лещевского лесничества в Среднеахтубинском районе сегодня на территории 0,5 гектара высадили 600 килограммов желудей - через два года из них вырастут 50 тысяч саженцев пойменного дуба черешчатого. Молоденькие деревца пойдут на восстановление лесного фонда Волго-Ахтубинской поймы для замены старых и больных зеленых насаждений.
Как сообщил ИА «Высота 102» директор Среднеахтубинского лесничества Сергей Спицын, вместе с желудями было посеяно еще 0,8 га семян акации. Это растение необходимо для хорошего роста дубов. «Дуб растет без шапки, но в шубе», - пояснил Спицын. Все желуди были собраны на территории Среднеахтубинского района, поэтому посевной материал знаком с почвой и имеет высокие шансы прижиться. На засеянном участке провели капельное орошение, куда вода подается напрямую из реки Ахтубы. В дальнейшем, когда молодые дубы подрастут до 12 см и дадут первые листочки, их пересадят в грунт, где будут дополнительно поливать еще на протяжении двух лет.
«Семена, которые собрали в Волгоградской области, проходят семенной контроль. Все 600 килограммов сеянцев имеют первый класс. Это качественный посевной материал, всхожесть составляет 85-90%. Саженцы дадут первые свои ростки уже через 25-30 дней», - рассказал директор Центра защиты леса Волгоградской области Валерий Юрченко.
В этом году в питомнике Лещевского лесничества, который был заброшен на протяжении 30 лет и восстановлен в прошлом году, высадят еще 1,2 тонны желудей, а новые дубравы в пойме начнут закладывать уже 2022 году. Кроме того, грядущей осенью экоактивисты посадят за Волгой еще 5 тысяч саженцев молодых деревьев.
За последние три года в Волго-Ахтубинской пойме высажено более 46 тысяч деревьев и кустарников для сохранения и восстановления экосистемы уникального природного парка. Помимо этого в пойме проводится расчистка и реабилитация ериков и озер. Уже восстановлено 35 водных объектов. К 2024 году планируется построить 72 водопропускных сооружения, чтобы задерживать воду после половодья: 17 объектов уже возведены, в этом году появятся еще 24.
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